Cựu chi cục trưởng khai về chủ trương nhận tiền 'chi phí ngoài' từ doanh nghiệp

Hôm nay (24/9) phiên tòa xét xử vụ án Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản suất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm tiếp tục với phần thẩm vấn.

Theo cáo buộc, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (nguyên Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình cũ) đã gặp gỡ, trao đổi và đồng ý giúp Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế; cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood), Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) trong việc nộp hồ sơ của hai công ty.

Bà Dinh chỉ đạo nhân viên cấp dưới giúp đỡ, tạo điều kiện trong tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt các hồ sơ đăng ký công bố, đăng ký tự công bố, đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo cho các sản phẩm sữa của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood.

Cáo trạng xác định, bị cáo Dinh còn cho chủ trương nhận tiền “chi phí ngoài” của doanh nghiệp nên bị cáo Bùi Thị Trang (chuyên viên Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình cũ) đã nhận từ Phạm Thị Hương (nhân viên Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) hơn 2,4 tỷ đồng. Trang đã chuyển cho bà Dinh hơn 2,1 tỷ đồng.

Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (áo đen chấm bi) tại tòa. Ảnh: TH

Cáo trạng xác định, Trang hưởng lợi 302 triệu đồng. Hành vi của Bùi Đinh Thị Dinh và Bùi Thị Trang, phạm vào tội Nhận hối lộ.

Lời khai mâu thuẫn

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bà Dinh khai rằng, bị cáo không chủ động “vòi” tiền hối lộ, bản thân bị cáo đã giao việc cho Trang. “Việc tiền nong thế nào là chuyện của Trang và doanh nghiệp, Trang đòi bao nhiêu, bị cáo không kiểm soát được", lời khai của bà Dinh.

Trước lời khai của nguyên Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình cũ, thẩm phán chủ tọa phiên tòa lên tiếng: "Thế ai là chi cục trưởng, bị cáo hay Trang mà lại nói không kiểm soát được. Doanh nghiệp người ta gặp bị cáo trước, sau đó bị cáo giao việc cho Trang. Trang nhận tiền chi phần lớn cho bị cáo, sao còn nói là không kiểm soát được. Bị cáo nói vậy có thấy người ngồi dưới phòng xử họ cười không”.

Trước chất vấn của vị thẩm phán, bị cáo tiếp tục khẳng định: "Tôi có đòi hỏi gì đâu". Vị thẩm phán tiếp lời: "Chẳng ai đưa tiền tỷ cho người dưng tiêu”.

Trả lời thẩm vấn về cáo buộc nhận hối lộ hơn 2,1 tỷ đồng, bị cáo Dinh trình bày rằng, bị cáo được cấp dưới báo cáo là doanh nghiệp cảm ơn và bị cáo xác định đó là tiền cảm ơn thuần túy, nên không hỏi thêm. Bà Dinh cũng chỉ thừa nhận số tiền thể hiện trong tài khoản ngân hàng, phủ nhận việc được bị cáo Trang đưa cả tiền mặt.

Còn theo lời khai của Bùi Thị Trang, bị cáo nhận tiền do thiếu hiểu biết, nghĩ rằng nhận tiền hộ sếp cũng không ảnh hưởng gì. Ngoài ra, thời điểm đó bị cáo đang nghỉ sinh, nhận tiền vì muốn "kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con". Bị cáo xác nhận, mỗi hồ sơ còn nhận thêm 1 triệu đồng như nội dung cáo buộc.

Sau khi nghe HĐXX phân tích về các chứng cứ, lời khai..., cuối cùng bị cáo Dinh thừa nhận cáo buộc về việc nhận tiền tỷ để tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp này.