Theo TMZ, Andy Byron gia nhập Materialize – công ty chuyên về cơ sở dữ liệu tại Mỹ – từ ngày 9/11 với vai trò Giám đốc doanh thu (CRO). Bên cạnh đó, ông còn đảm nhận công việc cố vấn cho một số doanh nghiệp khác, song không phải là nhân sự toàn thời gian của bất kỳ đơn vị nào.

Xác nhận thông tin này, CEO Materialize Nate Stewart cho biết Byron làm việc theo hình thức bán thời gian trong bối cảnh doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh chóng. "Chúng tôi mời Andy tham gia với vai trò Giám đốc doanh thu bán thời gian, để hỗ trợ quá trình mở rộng hoạt động", ông Stewart chia sẻ với TMZ.

Andy Byron là CEO của Astronomer trước khi gặp bê bối kiss cam.

Materialize hiện có quy mô khoảng 50 nhân viên và quyết định tuyển dụng Andy Byron đã nhận được sự ủng hộ từ hội đồng quản trị công ty. Theo New York Post, đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp được thông báo về sự xuất hiện của vị lãnh đạo mới trong cuộc họp toàn công ty ngày 11/11, tức hai ngày sau khi Byron bắt đầu công việc.

Đây được xem là lần tái xuất đáng chú ý của Andy Byron kể từ sau bê bối xảy ra ngày 16/7/2025. Thời điểm đó, ông trở thành tâm điểm dư luận khi bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn tại concert Coldplay tổ chức ở sân vận động Gillette, Foxborough, bang Massachusetts (Mỹ).

Hôm đó, Byron đi xem buổi biểu diễn cùng Kristin Cabot, khi ấy giữ chức Giám đốc nhân sự của Astronomer. Ống kính máy quay đã ghi lại khoảnh khắc cả hai ôm nhau. Ngay khi hình ảnh được chiếu lên màn hình lớn, Cabot lập tức quay mặt đi, còn Byron cúi xuống nhằm né tránh máy quay.

Đoạn hình ảnh này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến cả hai vị lãnh đạo vốn đều đã lập gia đình vướng vào nghi vấn có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Trước làn sóng dư luận, hội đồng quản trị Astronomer đã tiến hành mở cuộc điều tra.

Andy Byron và Kristin Cabot khi bị bắt gặp trên kiss cam của concert Coldplay hồi tháng 7/2025.

Đến ngày 19/7/2025, chỉ 3 ngày sau đêm nhạc, Andy Byron nộp đơn từ chức CEO và Kristin Cabot cũng rời khỏi công ty vài ngày sau đó. Từng chèo lái startup công nghệ dữ liệu này từ năm 2023, Byron gần như biến mất trước công chúng sau khi rời ghế lãnh đạo.

Ở chiều ngược lại, Kristin Cabot đã công khai lên tiếng về sự việc vào tháng 12/2025 trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times. Bà khẳng định hai người không hề hẹn hò, đồng thời mô tả hành động tại concert chỉ là một sai lầm xảy ra khi cả hai đã uống rượu. Cabot cũng cho biết sau sự cố, hai người hầu như không còn trò chuyện với nhau.

Đến tháng 3, bà tiếp tục xuất hiện trong chương trình The Oprah Podcast của Oprah Winfrey và tiết lộ người chồng đang ly thân của mình là Andrew Cabot cũng có mặt tại concert Coldplay hôm đó.

Trong cuộc trò chuyện này, Cabot cho rằng Byron đã thiếu thành thật với bà về tình trạng hôn nhân, bởi bà từng tin ông đang trong quá trình ly thân với vợ khi cả hai cùng đi xem buổi biểu diễn. Bà cho biết đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Byron từ mùa thu năm trước.

Trong khi đó, cho đến hiện tại, Andy Byron vẫn giữ im lặng và chưa từng công khai lên tiếng về sự việc tại concert Coldplay cũng như lý do rời khỏi Astronomer.