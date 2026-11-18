Theo Al Jazeera, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 17/11 đã xác nhận việc cựu CEO Nvidia Jensen Huang đồng ý ra điều trần trước Quốc hội vào ngày 1/12 tới.

"Các buổi làm việc sẽ diễn ra với Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc và Ủy ban Tình báo, đều thuộc Hạ viện. Sau ông Huang, Tổng cố vấn pháp lý của Nvidia Tim Teter cũng sẽ ra điều trần. Chúng tôi muốn được lắng nghe ông Huang và ông Teter trình bày về vai trò của họ trong một vụ việc có khả năng gây tổn hại đến an ninh quốc gia, khi một số dòng chip tiên tiến nhất của chúng ta có nguy cơ bị lọt ra ngoài", thông cáo của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho biết.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Hiện người phát ngôn của ông Huang và đại diện Nvidia chưa đưa ra bình luận chính thức về thông báo của Ủy ban Hạ viện. Tuy vậy, một số nguồn tin tiết lộ rằng ông Huang chấp nhận đề nghị điều trần sau khi các uỷ ban liên quan cảnh báo có thể ra lệnh triệu tập bắt buộc ông phải có mặt.

Ông Huang đã từ chức CEO Nvidia vào ngày 12/11 sau khi thừa nhận chuyện ngoại tình. Đối tượng ngoại tình của ông là bà Alice Huang, người bị nghi ngờ là gián điệp nước ngoài. Hội đồng quản trị Nvidia đã mở một cuộc điều tra nội bộ về mối quan hệ giữa ông Jensen và bà Alice. Tuy nhiên, họ cho rằng bí mật công ty hay an ninh quốc gia không bị xâm phạm.

Bê bối ngoại tình của ông Huang thậm chí còn ảnh hưởng tới nội bộ Nhà Trắng, khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng Bộ Thương mại Mỹ đã không thực thi đầy đủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với những dòng chip tiên tiến của Nvidia. Ông Bessent cũng yêu cầu Nvidia làm rõ liệu tập đoàn này có "lách luật" thông qua một số công ty bình phong để bán chip cho Trung Quốc hay không.

Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Bessent đang muốn ám chỉ tới công ty Megaspeed, nơi bà Alice Huang từng làm CEO. Megaspeed là đối tác kinh doanh hàng đầu của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giúp cho công ty này có thể tiếp cận các dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia.