Cựu CEO Green SM nói lý do lập hãng xe điện riêng, 'bắt đầu lại từ con số 0'

Cựu CEO Green SM Nguyễn Văn Thanh là cổ đông chi phối tại AVES với 85% vốn điều lệ. Ảnh: FBNV.

Tối 14/9, ông Nguyễn Văn Thanh - cựu Tổng giám đốc CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - đã có chia sẻ về hành trình mới tại CTCP Công nghệ và Năng lượng xanh AVES trên trang cá nhân.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi AVES được thành lập ngày 9/9 tại Hà Nội với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất xe điện. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa những sản phẩm đầu tiên ra thị trường vào mùa hè năm 2027, trước mắt là xe máy điện và xe đạp điện.

Tại AVES, ông Nguyễn Văn Thanh giữ vai trò nhà sáng lập và CEO, đồng thời là cổ đông chi phối khi góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 85% vốn doanh nghiệp.

Chia sẻ về quyết định lập hãng xe điện riêng, ông Thanh cho biết đây là một hành trình mới sau khi khép lại hơn 7 năm làm việc trước đó. Dù nhận được nhiều lời mời cộng tác, ông vẫn muốn tiếp tục thử thách bản thân bằng việc bắt đầu từ những ý tưởng còn trên giấy và cùng đội ngũ biến chúng thành sản phẩm thực tế.

Theo ông Thanh, AVES là một startup công nghệ Việt Nam, tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm năng lượng sạch, từ xe đạp, xe máy điện, xe 3 bánh điện đến các giải pháp năng lượng tái tạo và thiết bị công nghệ thông minh.

Ông ví sự khởi đầu của AVES là “một nhóm những con người nhỏ bé gặp nhau nhưng có quá nhiều ước mơ lớn”, với mong muốn góp một phần năng lực và trí tuệ của người Việt vào quá trình phát triển đất nước.

“Bắt đầu lại từ con số 0”, ông Thanh cho biết AVES còn một chặng đường dài phía trước và kỳ vọng nhận được sự đồng hành từ cộng đồng, đối tác, khách hàng cũng như các doanh nghiệp đi trước.

Ông cũng kêu gọi mọi người cùng đón chờ hành trình “từ 0 đến 1” của AVES.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, AVES có 3 cổ đông sáng lập. Bên cạnh ông Thanh, cổ đông doanh nghiệp còn có ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng, tương đương 10% vốn, còn ông Triệu Tuyên Hoàng góp 1,5 tỷ đồng, sở hữu 5% vốn.

Trong nhóm cổ đông sáng lập, ông Long là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xe điện. Trước khi tham gia doanh nghiệp mới, ông từng giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty Xe điện toàn cầu Pega (tiền thân là Hkbike) và Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh xe máy điện VinFast. Tại AVES, ông Long đảm nhiệm vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc Khối Thương mại.

Về phía ông Nguyễn Văn Thanh, ông có hơn 7 năm làm việc trong hệ sinh thái Vingroup. Gia nhập hệ sinh thái này từ năm 2019, ông từng đảm nhiệm một số vị trí quản lý tại các doanh nghiệp như VinBus và VinFast. Đến tháng 6 năm nay, ông Thanh thôi giữ chức Tổng giám đốc GSM sau hơn 3 năm trực tiếp tham gia xây dựng Green SM.

Theo tuyên bố, AVES hiện xác định 3 hướng phát triển gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT. Trong đó, phương tiện điện sẽ là nhóm sản phẩm được ưu tiên thương mại hóa trước.