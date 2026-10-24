Cựu cầu thủ MU thoát cảnh thất nghiệp sau hơn 8 tháng

Williams có bến đỗ mới.

Brandon Williams gia nhập đội bóng đang thi đấu ở Hạng 4 nước Anh theo bản hợp đồng có thời hạn chỉ 10 tuần, kéo dài đến ngày 23/1/2027. Hậu vệ người Anh sẽ khoác áo số 33 tại đội bóng mới.

Williams thất nghiệp kể từ khi chia tay Hull City vào tháng 2/2026. Sau nhiều tháng tập luyện cùng Rotherham, cựu cầu thủ MU cuối cùng thuyết phục được ban huấn luyện về nền tảng thể lực cũng như thái độ chuyên nghiệp để nhận được lời đề nghị hợp đồng.

Theo thông báo từ Rotherham, Williams miệt mài tập luyện tại trung tâm huấn luyện Roundwood từ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải cho đến cuối tháng 10. Quá trình này giúp anh chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn trước HLV Steve McClaren, trợ lý Alex Bruce và các thành viên ban huấn luyện.

Williams trưởng thành từ học viện MU và ra mắt đội một vào tháng 9/2019 trong trận gặp Rochdale. Anh có tổng cộng 51 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford, ghi một bàn, đồng thời từng được cho mượn tại Norwich City và Ipswich Town.

Hậu vệ người Anh rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2024 trước khi gia nhập Hull City. Tuy nhiên, sự nghiệp của Williams bị ảnh hưởng bởi rắc rối pháp lý. Tháng 5/2025, anh nhận án tù treo 14 tháng vì tội lái xe nguy hiểm trong vụ tai nạn xảy ra vào tháng 8/2023. Cầu thủ này đồng thời bị cấm lái xe ba năm và phải thực hiện 180 giờ lao động công ích.

Bản hợp đồng với Rotherham mở ra cơ hội mới cho Williams. Sau những năm tháng đầy biến động, hậu vệ từng khoác áo MU đứng trước cơ hội chứng minh giá trị và tìm lại chỗ đứng với bóng đá chuyên nghiệp.