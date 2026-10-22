Cựu cầu thủ có khối tài sản 10 tỷ bảng sắp lấy vợ

Flamini sắp cưới vợ.

Theo The Sun, Flamini đã cầu hôn người bạn đời tương lai trong chuyến đi đến Corsica, hòn đảo thuộc Pháp ở Địa Trung Hải. Cựu cầu thủ 42 tuổi chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ trên Instagram, đồng thời đăng tải lời nhắn cảm xúc: “Phải mất một thời gian dài để vũ trụ sắp xếp những vì sao thẳng hàng, nhưng có những điều xứng đáng để chờ đợi. Cô ấy đã nói đồng ý”.

Bài đăng của Flamini nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ những gương mặt nổi tiếng của giới bóng đá. David Beckham, người từng sát cánh cùng Flamini tại AC Milan, gửi lời chúc mừng đến người đồng đội cũ. Lukas Podolski và Ray Parlour, hai cái tên gắn bó với cựu tiền vệ này tại Arsenal, cũng bày tỏ sự vui mừng trước cột mốc mới trong cuộc sống của Flamini.

Flamini đăng ảnh cầu hôn bạn gái lên mạng xã hội.

Dù vậy, sự nghiệp sau sân cỏ của Flamini mới là điều khiến nhiều người bất ngờ. Năm 2008, anh đồng sáng lập GF Biochemicals cùng doanh nhân người Italy Pasquale Granata. Công ty hoạt động trong lĩnh vực hóa chất sinh học, tập trung phát triển các giải pháp thay thế nguyên liệu có nguồn gốc hóa thạch bằng những lựa chọn bền vững hơn. Flamini hiện giữ chức giám đốc điều hành doanh nghiệp này.

Theo The Sun, tài sản của cựu cầu thủ được ước tính lên tới 10 tỷ bảng. Con số ấn tượng này biến Flamini trở thành một trong những cầu thủ giàu có nhất thế giới sau khi giải nghệ.

Trước khi bước vào thế giới kinh doanh, Flamini từng có sự nghiệp đáng nhớ tại châu Âu. Anh trải qua hai giai đoạn khoác áo Arsenal, ra sân tổng cộng 246 trận, ghi 13 bàn và góp 11 kiến tạo. Trong màu áo đội bóng thành London, tiền vệ này giành ba FA Cup và hai Community Shield.

Ở tuổi 42, Flamini đang bước sang chương mới của cuộc đời, với thành công trên thương trường và kế hoạch xây dựng tổ ấm riêng. Từ một tiền vệ nổi tiếng với lối chơi giàu năng lượng, anh đã tạo dựng hình ảnh khác biệt sau khi rời xa bóng đá chuyên nghiệp.

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