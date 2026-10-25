Cựu cầu thủ Atletico Madrid ghi bàn ở V.League

Ivan Saponjic ghi bàn giúp Đà Nẵng thắng Hà Nội trong trận cầu có 1 thẻ đỏ. Ảnh: CLB Đà Nẵng.

Trên sân khách Chi Lăng, CLB Hà Nội phải chơi thiếu người ngay phút 18. Nguyễn Anh Tiệp nhận thẻ đỏ khi phạm lỗi từ phía sau với Võ Nguyên Hoàng. Trong thế 10 đấu 11, vị khách tới từ thủ đô không cầm cự được hết hiệp 1 khi Anh Tiệp không phải vấn đề duy nhất nơi hàng thủ.

Phút 45+2, Adriel Silva mắc lỗi với pha phá bóng hụt khi sau lưng hậu vệ số 35 chỉ còn duy nhất thủ môn Quan Văn Chuẩn. Ivan Saponjic lao lên cướp bóng rồi sút chìm tung lưới Hà Nội. Đây là bàn thắng thứ 3 của cựu cầu thủ Atletico Madrid và Benfica trong màu áo Đà Nẵng. Saponjic cập bến V.League đầu mùa này sau khi rời CLB Diosgyor (Hungary).

Sang tới hiệp 2, việc thiệt quân khiến Hà Nội không thể tìm bàn gỡ hòa và chấp nhận thua 0-1.

Đà Nẵng cắt đứt mạch 2 trận thua của mình và chấm dứt mạch 2 trận thắng của Hà Nội. Đồ họa: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Ninh Bình, đội bóng cố đô thua CLB Công an TP.HCM một cách đầy tiếc nuối. Trong phần đầu của 2 hiệp, đội chủ nhà chơi chủ động hơn, tích cực tấn công nhưng vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của đối thủ. Ở chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM tạo ra một số cơ hội ăn bàn khi lấy lại thế trận.

Ở cuối hai hiệp, hai đội đều đẩy cao đội hình, nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong thời gian thi đấu chính thức. Trong phần lớn cả trận, Ninh Bình thường chơi nhỉnh hơn, nhưng hàng phòng ngự của đội khách hoạt động hiệu quả. Phải tới tận phút 90+5, tức phút bù giờ cuối cùng, bàn thắng mới xuất hiện. Olaha Mạnh Đức đi bóng, thu hút sự chú ý của hàng thủ Ninh Bình rồi chuyền vào vùng cấm cho Jason Cummings.

Cả 2 trận V.League ngày 25/10 đều kết thúc với tỷ số tối thiểu. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Đủ khoảng trống, tuyển thủ Australia từng thi đấu tại World Cup 2022 bình tĩnh nắn nót, căn chỉnh rồi sửa lòng ghi bàn thắng "vàng", mang về chiến thắng nghẹt thở cho CLB Công an TP.HCM và khiến Ninh Bình trắng tay cay đắng.

Bảng xếp hạng sau loạt trận ngày 25/10. Đồ họa: VPF.