Theo tạp chí PEOPLE, ngày 25/11/2026, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Tối cao bang New South Wales (Australia) nhất trí kết tội Beau Lamarre-Condon sát hại người dẫn chương trình truyền hình Jesse Baird (26 tuổi) và bạn trai của anh là Luke Davies (29 tuổi), một tiếp viên hàng không.

Vụ án xảy ra vào tháng 2/2024 tại nhà riêng của Baird ở Paddington, vùng ngoại ô Sydney.

Tại phiên tòa, Lamarre-Condon thừa nhận đã nổ súng khiến Baird tử vong nhưng cho rằng hành động của mình xuất phát từ việc tự vệ. Đối với cái chết của Davies, cựu cảnh sát khai rằng nạn nhân vô tình tự bắn mình.

Lamarre-Condon cũng thừa nhận đã đưa thi thể hai nạn nhân đến một khu vực nông thôn phía tây nam Sydney. Thi thể của cả hai được tìm thấy 8 ngày sau đó.

Jesse Baird và Luke Davies khi còn sống↵

Theo cáo buộc tại phiên tòa, Lamarre-Condon trở nên ghen tuông và ám ảnh với Baird sau khi hai người chia tay vào tháng 4/2023.

Cựu cảnh sát nhiều lần bị cáo buộc theo dõi, đột nhập vào nhà và tìm cách tiếp cận bạn trai cũ.

Bạn bè và người thân của Baird cho biết nam MC từng nghi ngờ mình bị theo dõi, đồng thời bày tỏ lo lắng khi Lamarre-Condon có thể tiếp cận súng do làm việc trong lực lượng cảnh sát.

Tháng 11/2023, Baird quyết định cắt đứt liên lạc với Lamarre-Condon sau khi phát hiện người này tự ý kiểm tra điện thoại và chặn liên lạc với một người đàn ông khác.

Các công tố viên cho rằng Lamarre-Condon đã lên kế hoạch sát hại bạn trai cũ để trả thù, đồng thời sát hại Davies vì người này là nhân chứng.

Trong quá trình xét xử, Lamarre-Condon từng đề nghị nhận tội ngộ sát đối với cái chết của Baird nhưng không được chấp thuận.

Sau hai giờ nghị án, bồi thẩm đoàn nhất trí kết tội Lamarre-Condon về hai tội danh giết người.

Ngoài ra, cựu cảnh sát còn bị kết tội đột nhập trái phép với tình tiết tăng nặng, liên quan đến vụ việc xảy ra vào tháng 8/2023.

Lamarre-Condon dự kiến sẽ bị tuyên án vào tháng 3/2027.