Cựu cán bộ Viện Pháp y trần tình bị bệnh nhân đe dọa tấn công

Ngày 1/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh cùng 63 bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần trung ương.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tổng cộng 30 năm tù về các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội nhận hối lộ, cựu Viện trưởng Ngô Văn Vinh bị đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến mức 17-19 năm tù về các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ, đánh bạc, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, làm sai lệch hồ sơ vụ án, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại tòa, tự bào chữa cho bản thân, các bị cáo là bác sĩ, điều dưỡng của các viện pháp y tâm thần đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu nhưng xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, những đóng góp của họ trong quá trình công tác để tuyên bản án thấp hơn mức đề nghị của đại diện VKS.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến, cựu điều dưỡng Viện pháp y thừa nhận tội danh nhưng trình bày thêm, những bệnh nhân ở Viện pháp y tâm thần đa phần là người phạm tội, gồm các bị can, bị cáo, phạm nhân.

Bệnh nhân khi muốn ra ngoài, “trốn viện” sẽ dùng nhiều cách, thậm chí đe dọa, miệt thị, chửi bới bác sĩ, điều dưỡng và cuối cùng là hành hung, tấn công.

“Ở chỗ bị cáo, bệnh nhân được xác định là người tâm thần, có hành vi hành hung là đương nhiên nên điều dưỡng, bác sĩ phải tự bảo vệ bản thân”, ông Tiến nói.

Các điều dưỡng, bác sĩ là “chốt chặn cuối cùng” nhưng không được đào tạo về nghiệp vụ, rèn luyện về ý chí và cũng không được hỗ trợ như các cơ quan an ninh.

Cáo trạng xác định, hàng tháng, bị cáo Tiến đều nhận được tiền của Mai Anh để bỏ qua các sai phạm như ở phòng điều hòa cùng chồng, con, người giúp việc. Tổng số tiền Tiến đã nhận là 17 triệu đồng, bị VKS đề nghị mức án từ 4 – 5 năm tù.

Bị cáo Lê Thị Thanh Hường, cựu điều dưỡng, cho rằng bản thân bị VKS đề nghị mức án quá nặng, từ 12 – 14 năm tù cho 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo bị cáo, quá trình làm việc, bị cáo cùng đồng nghiệp thường xuyên bị đe dọa.

Khi kíp trực của mình có vi phạm khi để 3 bệnh nhân khác ra ngoài nên bị đề nghị kỷ luật. Biết việc này, Mai Anh “chủ động chuyển khoản, hỗ trợ bị cáo 10 triệu đồng” dù Mai Anh không liên quan. Sau này, bà Hường đã trả lại 10 triệu đồng cho Mai Anh.

Cáo trạng xác định bà Hường nhiều lần nhận tổng số 89,5 triệu đồng của Mai Anh và một số bệnh nhân khác để tạo điều kiện cho Mai Anh trốn viện hay bỏ qua sai phạm của bệnh nhân.

Ngoài ra, Hường còn được Mai Anh tổ chức cho đi nghỉ dưỡng và chi trả toàn bộ chi phí tại ở Quy Nhơn (Bình Định cũ). Tổng số tiền Hường nhận hối lộ là hơn 91 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Hinh, cựu điều dưỡng trình bày, khi Mai Anh cho người vào nhà mình, ông có báo cáo lại với cựu Viện trưởng Trần Văn Trường nhưng không được giải quyết nên “rất hoang mang”.