Ngày 23/11, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với 42 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại TPHCM và một số địa phương.

Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa tại phiên tòa.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa (cựu công chức Thuế cơ sở 3 TPHCM) 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Đây là bị cáo từng được giao nhiệm vụ quản lý thuế nhưng lại lợi dụng vị trí công tác để tiếp tay, bảo kê cho hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.

Đối với Trịnh Trác Nhiên (người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ kế toán tư vấn thuế Trịnh Gia), HĐXX tuyên tổng mức án 18 năm tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ”. Bị cáo Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh tự do) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Chung vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt 39 bị cáo còn lại từ phạt tiền 100 triệu đồng đến 7 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thuế và làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, HĐXX khẳng định cả 42 bị cáo đã phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét việc các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và khắc phục hậu quả. Riêng bị cáo Nghĩa đã cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ để được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về nội dung vụ án, theo HĐXX, từ năm 2020, Trịnh Trác Nhiên móc nối với Nguyễn Thành Nghĩa, khi đó là công chức thuế phụ trách quản lý doanh nghiệp trên địa bàn. Hai bên thỏa thuận Nghĩa nhận tiền tương ứng 0,5% giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn khống; đối với khách hàng do Nghĩa giới thiệu, khoản tiền được tính theo tỷ lệ thỏa thuận.

Bị cáo Đào Minh Thọ tại phiên tòa.

Nghĩa hướng dẫn Nhiên đăng ký địa chỉ kinh doanh cho 24 công ty “ma” tại địa bàn mình quản lý, đồng thời không kiểm tra, không yêu cầu giải trình khi các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường. Bị cáo còn chỉ cách cho các công ty chỉ hoạt động xuất hóa đơn dưới một năm, sau đó ngừng sử dụng, chuyển địa chỉ sang địa bàn khác và làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh nhằm tránh bị hệ thống quản lý thuế phát hiện.

Đổi lại, Nhiên nhiều lần đưa tiền mặt và chuyển khoản cho Nghĩa, tổng cộng hơn 3,8 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Trắc Nhiên tại phiên tòa.

Trong vụ án này có hai đường dây do Thọ và Nhiên cầm đầu đã thành lập 108 công ty “ma”, xuất bán tổng cộng 56.690 hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức. Tổng giá trị trước thuế ghi trên các hóa đơn lên đến hơn 6.109 tỷ đồng.

Trong đó, đường dây của Thọ sử dụng 57 công ty “ma”, xuất bán 9.663 hóa đơn với tổng giá trị hơn 1.929 tỷ đồng. Đường dây của Nhiên sử dụng 51 công ty, xuất bán 47.027 hóa đơn với tổng giá trị hơn 4.180 tỷ đồng.