Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Trác Nhiên 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, Trốn thuế” và “Đưa hối lộ”.

Nguyễn Thành Nghĩa, cựu công chức thuế tại TP Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Đào Minh Thọ bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: AX)

Những bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hình phạt tiền đến 7 năm tù, tùy theo vai trò và hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định việc lập hàng loạt doanh nghiệp chỉ để xuất bán hóa đơn không có giao dịch thực tế đã ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế và tài chính. Trong đó, bị cáo Nhiên giữ vai trò chính trong đường dây do mình điều hành, đồng thời thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa, việc đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ, thành khẩn khai báo và có thành tích trong công tác được tòa ghi nhận khi quyết định hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, Trịnh Trác Nhiên điều hành hơn chục nhân viên, sử dụng 51 công ty không hoạt động thực chất để xuất bán hơn 47.000 hóa đơn giá trị gia tăng khống, tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỉ đồng. Trong số này, hơn 3.900 hóa đơn thuộc phạm vi xét xử hiện tại, giúp Nhiên thu lợi bất chính hơn 36 tỉ đồng. Số hóa đơn còn lại được tách ra để xử lý ở giai đoạn hai.

Để duy trì hoạt động, Nhiên móc nối với Nguyễn Thành Nghĩa, cựu công chức thuế, thỏa thuận chi 0,5% giá trị trước thuế trên mỗi hóa đơn khống. Nghĩa bị cáo buộc hướng dẫn cách vận hành các công ty nhằm tránh bị phát hiện, đồng thời giới thiệu khách mua hóa đơn để hưởng một phần tiền giao dịch. Tổng số tiền Nghĩa nhận là hơn 3,8 tỉ đồng.

Ở đường dây thứ hai, Đào Minh Thọ bị cáo buộc thành lập hàng chục công ty không hoạt động thực chất, xuất bán hơn 9.600 hóa đơn khống với tổng giá trị trước thuế hơn 1.929 tỉ đồng. Hơn 2.200 hóa đơn thuộc vụ án đang xét xử, số tiền thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.