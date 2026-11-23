Ngày 23/11, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với 42 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, trốn thuế.

Các bị cáo cầm đầu bị tuyên phạt mức án nghiêm khắc.

Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và những người liên quan tại tòa, HĐXX có đủ căn cứ khẳng định, 2 đối tượng Đào Minh Thọ (SN 1973, làm nghề kinh doanh) và Trịnh Trác Nhiên (SN 1978, đại diện pháp luật Công ty TNHH DV kế toán tư vấn thuế Trịnh Gia) đã chủ mưu, lập tổng cộng 108 công ty "ma" từ giấy tờ cá nhân nhặt được của người khác, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng.

Trong đó, từ năm 2016 đến năm 2023, Thọ trực tiếp thành lập 57 công ty "ma", không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà để phục vụ việc mua bán hóa đơn. Đường dây do Thọ cầm đầu đã xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 1.929 tỷ đồng.

Hành vi của Đào Minh Thọ đã phạm vào tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Với Trịnh Trác Nhiên, bị cáo này đã chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty "ma" trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023; xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng.

Từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2022, Trịnh Trác Nhiên đã không kê khai thuế, báo cáo thuế đối với doanh thu số hàng mủ cao su thiên nhiên nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, với tổng giá trị hơn 458,8 tỷ đồng, đã trốn thuế hơn 4 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 01/2023, Trịnh Trác Nhiên đã sử dụng hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào, kê khai khấu trừ thuế cho Công ty Trịnh Gia, trốn thuế hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, Trịnh Trác Nhiên đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Trịnh Trác Nhiên bị truy tố về các tội danh: Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế.

Ngoài ra, từ năm 2020 đến năm 2023, Trịnh Trác Nhiên đã đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa (công chức Thuế cơ sở 3 Tp.HCM) hơn 3,8 tỷ đồng để được Nghĩa bao che cho việc Nhiên sử dụng 24 doanh nghiệp "ma" xuất khống hóa đơn GTGT bán trái phép.

Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa - cựu cán bộ Thuế cơ sở 3 - Tp.HCM bị tuyên phạt 8 năm tù giam vì nhận hối lộ.

Đối với công chức thuế Nguyễn Thành Nghĩa, bị cáo này biết các hành vi sai phạm của Trịnh Trác Nhiên và đồng phạm, nhưng thay vì báo cáo, đề xuất xử lý theo chức trách, Nghĩa đã thống nhất phương thức với Nhiên, giới thiệu một số doanh nghiệp đến mua hóa đơn khống từ Nhiên và nhận hối lộ tổng cộng 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo này đã thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều thành tích và đã khắc phục toàn bộ thiệt hại nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thuế nên cần xử lý nghiêm khắc.

Trong vụ án này, bị cáo Đào Minh Thọ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng khai báo quanh co, không thừa nhận tội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Trịnh Trác Nhiên cũng đóng vai trò chính trong đường dây mua bán hóa đơn không do mình điều hành. Bị cáo Nhiên phạm cùng lúc nhiều tội nên cần có mức án tương xứng, đủ tác dụng giáo dục riêng với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Với những bị cáo còn lại, quá trình lượng hình, HĐXX cân nhắc hành vi, vai trò của từng bị cáo để có mức án phù hợp, vừa thể hiện tính nghiêm minh, vừa có tính khoan hồng của pháp luật.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đào Minh Thọ 4 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp với bản án cũ 4 năm tù, buộc bị cáo phải chấp hành mức án tổng cộng là 8 năm 6 tháng tù.

Tuyên phạt bị cáo Trịnh Trác Nhiên 18 năm tù về các tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trồn thuế và Đưa hối lộ.

Bị tuyên phạm tội Nhận hối lộ, cựu cán bộ Thuế cơ sở 3 - Tp.HCM là bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa bị phạt 8 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ phạt tiền đến 7 năm tù về các tội danh bị truy tố.