Cựu cán bộ ở Yên Bái lĩnh án 16 năm 6 tháng tù sau khi từng được tuyên vô tội

Sau hai ngày xét xử và nghị án, chiều 29/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Hùng (cựu cán bộ tỉnh Yên Bái cũ) mức án 16 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Năm 2023, Hùng được TAND tỉnh Yên Bái tuyên vô tội nhưng sau đó Viện Kiểm sát kháng nghị và TAND Cấp cao chấp thuận hủy án, điều tra lại.

Cùng vụ án, Tòa phạt các bị cáo: Nguyễn Trọng Tuấn (Phó giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) mức án 14 năm tù; Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Hùng (lao động tự do) 10 năm tù; Bùi Mạnh Hùng (Phó giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy) 7 năm tù; Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) 16 năm tù; Bùi Minh Đức (Công nhân Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) 9 năm 6 tháng tù; Trần Đắc Việt (Thủ kho vật liệu nổ Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) 6 năm tù; Nguyễn Văn Báu (Nhân viên Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm) 6 năm tù, về một trong hai tội.

Riêng bị cáo Lưu Bằng Đoàn (lao động tự do) bị phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 60 tháng tội “Vi phạm quy định thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng (áo xanh đứng giữa) và đồng phạm.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, xâm phạm tài nguyên quốc gia. Các bị cáo phạm đều phạm tội do hám lợi và bị áp dụng tình tiết tăng nặng do vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ nhiều lần. Còn việc khai thác tài nguyên, do không tính được khối lượng nên Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết tăng nặng.

Được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ

Với cựu cán bộ Đinh Tiến Hùng, đã được tòa sơ thẩm ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là có nhiều thành tích trong công tác, gia đình tự nguyện nộp 50 triệu đồng. Cùng với 50 triệu đồng này, tòa cũng tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền gia đình các bị cáo khác đã nộp.

Hồ sơ vụ án thể hiện, các bị cáo phạm tội vì muốn khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng (xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cũ) nhằm thu hồi số tiền 10 tỷ đồng đã góp vốn.

Cụ thể, nhóm bị cáo Đinh Tiến Hùng cùng Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng (đều là Phó giám đốc Công ty Tuyên Huy); Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty Tuyên Huy) đã bàn bạc thống nhất việc cùng khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng, phân chia lợi nhuận. Trong đó, Đinh Tiến Hùng hưởng 1/3 lợi nhuận, còn lại 2/3 lợi nhuận là của Công ty Tuyên Huy.

Nhóm bị cáo phân công Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện hành vi tìm và thuê thợ nổ mìn khai thác đá chứa quặng tại mỏ; phân công Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty Ngọc Hân) thực hiện hành vi làm hồ sơ đề nghị UBND huyện Yên Bình (Yên Bái cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng.

Năm 2020, nhóm của Đinh Tiến Hùng chi 10 tỷ đồng để hợp tác với nhóm Công ty Tuyên Huy để đầu tư sửa chữa nhà máy tuyển quặng tại Núi Ngàng. Lợi nhuận thu được từ tuyển quặng, nhóm Đinh Tiến Hùng sẽ lấy 40% và còn được nhận 500.000 đồng một tấn tinh quặng cho đến khi thu đủ 10 tỷ đồng bỏ ra.

Đến tháng 7/2020, sau nhiều lần thúc giục, nhóm của Công ty Tuyên Huy không thực hiện được như thỏa thuận. Hai bên ngồi lại với nhau, bàn việc lợi dụng thi công làm đường để xin cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ lên mỏ Núi Ngàng nhằm thu hồi vốn đã góp.

Công ty Ngọc Tâm bị cáo buộc được cấp giấy phép vận chuyển hơn 868 kg thuốc nổ và 863 kíp nổ. Tuy nhiên, Lăng Đức Hân đã chỉ đạo xuất kho vật liệu nổ vượt quá số lượng trên. Quá trình vận chuyển bị bắt giữ cùng với số đá chứa chì kẽm đã khai thác hơn 1.096 tấn và chưa thu lợi, khối lượng này giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng cùng đồng phạm chịu trách nhiệm với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ. Đồng thời, chịu trách nhiệm với toàn bộ số đá chứa quặng chì kẽm khai thác trái phép tại mỏ là 1.073 tấn, trị giá 2 tỷ đồng.