Cựu cán bộ ở TPHCM bị chủ nhà hàng tố lừa tiền 'bảo kê'

TAND TPHCM cho biết, ngày 22/9 sẽ đưa vụ án liên quan hoạt động môi giới mại dâm tại một số nhà hàng trên địa bàn thành phố ra xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo gồm Hà Mạnh Trường (43 tuổi, cựu cán bộ công an) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Đình Thông (53 tuổi, chủ chuỗi nhà hàng) bị xét xử về các tội “Môi giới mại dâm” và “Đưa hối lộ”. Đồng Trọng Lễ (SN 1978, quản lý nhà hàng), Lê Kim Hằng (SN 1983, nhân viên nhà hàng) và Võ Phúc Châu (SN 1990, quản lý nhà hàng) cùng bị xét xử về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo cáo trạng, tối 7/11/2024, Công an TPHCM kiểm tra một số khách sạn trên địa bàn quận Phú Nhuận cũ, phát hiện nhiều trường hợp có hành vi mua bán dâm. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định những người bán dâm là nhân viên của các nhà hàng trên địa bàn quận 1 cũ.

Hồ sơ thể hiện các nhà hàng do Nguyễn Đình Thông làm chủ, Đồng Trọng Lễ và Võ Phúc Châu là quản lý. Từ tháng 2/2024, Thông và Lễ bị cáo buộc thống nhất cho phép các tiếp viên nữ bán dâm cho khách.

Các tiếp viên tự thỏa thuận giá từ 2,5-3 triệu đồng/lần và được hưởng toàn bộ số tiền. Các quản lý được hưởng 20% tiền trong hóa đơn do mình đặt phòng, đồng thời nhận tiền của khách khi môi giới cho tiếp viên bán dâm.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, Thông khai quen biết Hà Mạnh Trường, khi đó là cán bộ ở Phòng Cảnh sát sát hình sự- Công an TPHCM. Cáo trạng cho thấy, tháng 2/2024, Thông nhờ Trường liên hệ với lãnh đạo Công an quận 1 cũ và Phòng Cảnh sát hình sự để gửi tiền hàng tháng, nhằm giúp hệ thống nhà hàng không bị kiểm tra.

Từ tháng 2 đến tháng 11/2024, Thông nhiều lần đưa tiền cho Trường, tổng cộng 1,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Trường không thực hiện việc liên hệ, “lo” như đã nhận lời mà sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân. Sau khi bị bắt, Thông tố cáo Trường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.