Cựu cán bộ cấu kết 'giải cứu' người nghiện, nhận hàng trăm triệu đồng

Ngày 17/9, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Kim Hòa (51 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung) 6 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Tổng hợp với 2 bản án trước, bị cáo phải chấp hành tổng cộng 15 năm 6 tháng tù.

Đặng Trường Thoại, cựu Công an viên xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (cũ), bị tuyên 15 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

5 bị cáo còn lại trong vụ án cũng bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm tù về các tội Giả mạo trong công tác, Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, qua kiểm tra hồ sơ hủy bỏ biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, Công an TPHCM phát hiện một số cán bộ, chiến sĩ cấu kết với người bên ngoài để giúp người nghiện không phải đi cai nghiện bắt buộc.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Cụ thể, ngày 19/12/2023, Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (cũ) lập biên bản vi phạm hành chính đối với Dương Quốc Đạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Đạt không thực tế cư trú tại địa phương nên lập hồ sơ đưa người này đến Cơ sở cai nghiện Nhị Xuân để cai nghiện bắt buộc.

Tại đây, một người nghiện không rõ lai lịch nói với Đạt rằng nếu muốn không phải cai nghiện bắt buộc thì có thể liên hệ Lê Kim Hòa để “chạy”. Khi vợ Đạt là Ngô Thị Tố Như vào thăm, Đạt đưa số điện thoại của Hòa cho Như để liên lạc.

Như gọi điện đặt vấn đề nhờ Hòa giúp chồng. Hòa đồng ý “lo” cho Đạt không phải đi cai nghiện với chi phí 130 triệu đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, Hòa gọi cho Đặng Trường Thoại, nhờ xác nhận tạm trú khống cho Đạt. Thoại đồng ý và được Hòa trả công 6 triệu đồng sau khi hoàn tất việc xác nhận.

Tiếp đó, Hòa liên hệ Huỳnh Hồng Cúc, cựu chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hóc Môn (cũ), nhờ “giải cứu” Đạt. Cúc yêu cầu Hòa đưa 90 triệu đồng để lo việc.

Cúc sau đó liên hệ Nguyễn Văn Hậu, cựu chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Tân (cũ), là người giải quyết hồ sơ của Đạt. Hậu đồng ý hỗ trợ với tiền công 85 triệu đồng.

Nhờ sự trợ giúp của Hòa, Thoại, Cúc và Hậu, Đạt chỉ bị xử phạt hành chính và không phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc.

Cáo buộc cũng xác định, từ ngày 28/9/2023 đến 14/5/2024, Hòa tiếp tục cấu kết với Cúc, Hậu và nhờ Thoại xác nhận cư trú khống cho nhiều người sử dụng ma túy khác.

Riêng để được Thoại xác nhận cư trú khống cho những người này, Hòa đã đưa cho Thoại tổng cộng 340 triệu đồng.