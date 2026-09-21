Cứu các ngón tay dập nát do cuốn vào máy cưa, thang máy

Trường hợp thứ nhất, anh N.V.K (38 tuổi, thợ mộc) bị máy cưa cuốn vào tay trái. Ngón II, III, IV gần như đứt rời, xương gãy vụn, phần mềm dập nát, toàn bộ gân, mạch máu và thần kinh bị đứt hoàn toàn.

Trường hợp thứ hai, nam bệnh nhân 59 tuổi (lái xe ôm tại Hà Nội) bị kẹp tay vào hệ thống thang máy. Mặc dù các ngón tay vẫn dính vào bàn tay nhờ phần da mu tay, nhưng mạch máu bên trong đã bị dập và tắc hoàn toàn khiến các ngón tay mất nuôi dưỡng.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

ThS.BSNT Nguyễn Ngọc Linh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, cả hai trường hợp đều tổn thương đa cấu trúc (xương, gân, mạch máu, thần kinh). Chấn thương do cưa cuốn hay nghiền ép nguy hiểm hơn vết cắt gọn vì mô bị dập kéo dài, dễ hình thành huyết khối gây hoại tử ngón.

Để cứu bàn tay cho người bệnh, ê-kíp phẫu thuật đã khẩn trương thực hiện vi phẫu kéo dài 7 giờ cho mỗi ca.

Các bác sĩ đã tiến hành làm sạch và lọc bỏ phần mô dập nát không còn khả năng phục hồi và các mảnh xương quá nhỏ. Đồng thời thu ngắn xương ở mức cần thiết và cố định lại; phục hồi gân, thần kinh và khâu nối mạch máu.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ ưu tiên tái lập dòng máu cho những ngón giữ chức năng quan trọng trước để rút ngắn thời gian thiếu máu.

Sau mổ, các ngón tay được nối của cả hai bệnh nhân đã hồng ấm, tuần hoàn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi sát.

Theo các bác sĩ, thời gian vàng để tái lập tuần hoàn cho ngón tay đứt rời tốt nhất là trong 12 giờ đầu. Tuy nhiên, nếu bộ phận đứt rời được bảo quản đúng cách, bệnh nhân đến muộn hơn vẫn còn cơ hội cứu chữa.

TS.BS Dương Mạnh Chiến – Phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa khuyến cáo: Tuân thủ nghiêm quy trình an toàn khi vận hành máy cưa, máy ép, thang máy. Nếu ngón tay bị đứt rời, dập nát hoặc dính liền nhưng nhợt nhạt, tím lạnh, cần sơ cứu đúng cách, bảo quản phần đứt rời và chuyển ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật vi phẫu. Việc giữ lại ngón tay không chỉ bảo tồn thẩm mỹ mà còn giúp người bệnh phục hồi chức năng vận động và khả năng lao động sau này.