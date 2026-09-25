Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm

Hồi tháng 5, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù và buộc bồi thường 108 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm ghi nhận bà đã được con trai bồi thường thay 24,5 tỷ đồng. Sau phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm có đơn kháng cáo xin Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xem xét giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Phiên xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra trong ngày 25-26/9. Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa phiên tòa. Trong phần thủ tục tại phiên tòa sáng 25/9, Hội đồng xét xử đọc đơn xin vắng mặt của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến do đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của 10 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Gần 9h, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế Nguyễn Chiến Thắng cùng đồng phạm được dẫn giải đến tòa.

Nhiều bị cáo là cựu cấp dưới của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số chủ doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng kháng cáo xin giảm án, giảm tiền phải nộp.

Theo bản án sơ thẩm, sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Hồ sơ vụ án xác định trong quá trình thực hiện dự án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Những sai phạm này khiến 2 dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.