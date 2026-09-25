Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên phúc thẩm

Toàn cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Tại phần thủ tục, Thẩm phán Võ Hồng Sơn, chủ tọa phiên tòa cho biết, Hội đồng xét xử nhận được 2 đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế).

Trong đơn, bà Tiến nêu lý do đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Trong khi đó, ông Tú xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe không bảo đảm, bị rối loạn lipid máu, tiểu đường.

Luật sư của bị cáo Tú đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa theo đơn của thân chủ. Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng, bệnh tình của ông Tú không phải là căn cứ để xin hoãn phiên tòa.

Ngoài hai bị cáo Tiến và Tú, một số luật sư, đại diện Bộ Y tế, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng vắng mặt tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, sự vắng mặt của những người trên không phải lý do bắt buộc để hoãn phiên tòa.

Sau thời gian hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên xét xử.

Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt bà Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; buộc nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Các luật sư tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Bản án sơ thẩm nhận định bà Tiến không trực tiếp gây ra hậu quả ở 2 dự án nói trên. Tuy nhiên, việc bị cáo ký phê duyệt các văn bản liên quan dự án là cơ sở để các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, từ đó gây ra hậu quả thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sơ thẩm cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ của bà Tiến như khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả vụ án, gia đình có công với cách mạng, có nhiều thành tích trong công tác…

Sau bản án sơ thẩm, bà Tiến nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách Nhà nước.

Cùng kháng cáo với bà Tiến còn có 9 bị cáo khác gồm: bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm), bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế)…