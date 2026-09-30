Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 30/9, theo kế hoạch, Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.

Tuy nhiên, trước khi tuyên án, luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.

Các bị cáo gồm Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế; Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm. Nhóm bị cáo này cho hay sẽ tác động gia đình nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên phúc thẩm do đang điều trị tại bệnh viện nên chỉ có luật sư bào chữa. Luật sư của cựu Bộ trưởng trình bày, thân chủ của mình mong muốn cùng các bị cáo khác trong vụ án khắc phục hậu quả. Cụ thể, bị cáo Kim Tiến sẽ nộp thêm 1,1 tỷ đồng.

Trước đó, Tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù và buộc khắc phục 108 tỷ đồng do có vi phạm gây thất thoát, lãng phí tại các dự án Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ, xin được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ nộp tiền khắc phục hậu quả.

Đại diện Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm tán thành việc tạo điều kiện cho các bị cáo khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tạm nghỉ phiên tòa để các bị cáo tiếp tục trình bày phương án khắc phục thiệt hại.

Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nêu ý kiến, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định tạm nghỉ mà chưa ra phán quyết mức án. Tòa sẽ làm việc lại vào lúc 14 giờ ngày 1/10.

Trước đó, trình bày quan điểm tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng); Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng).

Viện Kiểm sát đề nghị tòa không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên y án sơ thẩm với các bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế).

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có những sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các sai phạm khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng./.