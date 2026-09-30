Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 4 bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả

Sau 6 ngày xét xử phúc thẩm và nghị án kéo dài, chiều 30/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2.

Tuy nhiên, phần tuyên án đã không diễn ra theo kế hoạch. Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Võ Hồng Sơn thông báo, trước giờ tuyên án, 4 bị cáo đã khắc phục xong phần tiền nghĩa vụ của mình và có nguyện vọng nộp thêm tiền để cùng khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo: Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình, Bộ Y tế), Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng), Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) đều hứa sẽ tác động gia đình nộp thêm tiền, nhưng chưa nêu cụ thể nộp bao nhiêu.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tuy vắng mặt tại phiên phúc thẩm với lý do, đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, nhưng luật sư của bị cáo Tiến có mặt tại phiên tòa và trình bày, bị cáo Tiến mong muốn chung sức cùng các đồng nghiệp nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả. Cụ thể, bị cáo Tiến nộp thêm ngay số tiền 1,1 tỷ đồng chiều 30/9.

Trước đó, bị cáo Tiến bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù, buộc khắc phục 108 tỷ đồng. Sau đó, con trai bị cáo đã nộp thay 24 tỷ đồng. Số tiền còn lại được gia đình bị cáo Tiến nộp đủ trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Trước và trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tiến và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Tiến giữ nguyên quan điểm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm nhận thấy, bị cáo Tiến không đủ điều kiện hưởng án treo dù đã nộp hết tiền khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, căn cứ vào những tình tiết mới liên quan đến bị cáo Tiến được trình bày tại phiên tòa như: Nộp hết số tiền nghĩa vụ là 108 tỷ đồng, được Bộ Y tế và một số tổ chức, cá nhân đề nghị giảm án nên Viện kiểm sát đã đề nghị giảm án cho bị cáo Tiến từ 6-12 tháng tù.

Nghe xong trình bày của các bị cáo tại phiên tòa, chủ tọa cho biết, hậu quả của vụ án là rất lớn và được phân làm hai khoản tiền, trong đó số tiền 70 tỷ đồng bị thất thoát cơ bản đã khắc phục xong.

Còn số tiền hơn 600 tỷ đồng là tiền lãng phí do công trình “đắp chiếu” suốt thời gian dài, không sử dụng được. Tính theo lãi ngân hàng với tiền vốn đã bỏ ra thì hiện tại, tiền khắc phục hậu quả vụ án còn thiếu khoảng 574 tỷ đồng.

Chủ tọa nhấn mạnh: “Hội đồng xét xử hiểu rằng, phải nộp ngay chiều nay thì các bị cáo cũng không nộp được ngay. Nhưng nếu các bị cáo hứa sẽ thực hiện và Viện kiểm sát phát biểu quan điểm điều chỉnh mức án xong mà các bị cáo vẫn không nộp tiền thì đó sẽ là vấn đề. Nghĩa vụ phải được làm xong thì mới được tính đến quyền của các bị cáo”.

Phát biểu quan điểm tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát ủng hộ việc tạo điều kiện cho các bị cáo khắc phục triệt để hậu quả vụ án bằng tiền. “Trong thời gian này, các bị cáo và người thân có thể nộp thêm tiền trong khả năng có thể”, Viện kiểm sát nêu quan điểm.

Sau khi Viện kiểm sát trình bày quan điểm, Hội đồng xét xử quyết định chưa tuyên án như kế hoạch mà tạm dừng phiên tòa để các bị cáo có thể thời gian khắc phục hậu quả.

Vụ án xảy ra tại Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Sai phạm diễn ra từ lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công, gây thất thoát, lãng phí hơn 700 tỷ đồng.

Các nhà thầu còn chi 100 tỷ đồng “lại quả”, trong đó cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng.