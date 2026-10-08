Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Từ nhà khoa học đến bị cáo vụ án tại hai bệnh viện nghìn tỷ

Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên (TTN) vi phạm pháp luật với những hành vi manh động, coi thường pháp luật tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại tại nhiều địa phương. Không chỉ thực hiện các hành vi xâm phạm tài sản, một số đối tượng còn sử dụng hung khí để khiêu khích người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT.