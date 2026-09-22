Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu tòa phúc thẩm

Theo kế hoạch, ngày 25/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của các bị cáo, do Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, tháng 5/2026, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị tuyên phạt 13 năm tù về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ” Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.

Các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được được hưởng án treo và xin giảm nghĩa vụ bồi thường.

Các bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm nghĩa vụ bồi thường.

Theo án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng có chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, được giao làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Quá trình thực hiện, triển khai dự án, bị cáo Thắng đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo Thắng còn nhận hối lộ 88 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tuy không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí, nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu, là cơ sở để các Giám đốc Ban Y tế trọng điểm là Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỷ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải bồi thường hơn 394 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 108 tỷ đồng (đã nộp 17 tỷ đồng); bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải bồi thường hơn 223 tỷ đồng...