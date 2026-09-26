Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án từ 6 đến 12 tháng tù

Sau một ngày mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm liên quan đến Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2, sáng 26/9, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và hình phạt đối với các bị cáo.

Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Về dân sự, tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin được giảm bồi thường dân sự.

Khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, chủ tọa công bố, bị cáo Tiến đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền trên. Bị cáo Tiến cũng cung cấp thêm nhiều tài liệu, đơn xin giảm nhẹ của đồng nghiệp, cán bộ y tế và xác nhận liên quan gia đình có công với cách mạng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhận thấy, đây là những tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tiến. Tuy nhiên, Điều 65 Bộ luật hình sự quy định, người được hưởng án treo phải bị phạt tù không quá 3 năm, nhưng bị cáo Tiến đã bị tuyên 6 năm tù.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm.

Do đó, Viện kiểm sát nhận thấy, không có căn cứ chấp nhận xin hưởng án treo của bị cáo Tiến. Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm án cho bị cáo Tiến từ 6-12 tháng tù.

Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Tiến vắng mặt tại phiên tòa và có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa, bị cáo Tiến có hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Ngoài bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) cũng đã nộp khắc phục đủ 29 tỷ đồng theo phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Tú cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Tú vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa nhưng không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Theo Viện kiểm sát, dù bị cáo Tú đã nộp khắc phục đủ số tiền được xác định là hậu quả của vụ án và có các tình tiết giảm nhẹ, nhưng hậu quả mà bị cáo Tú và các bị cáo khác gây ra cho Nhà nước là đặc biệt lớn. Ngoài ra, bị cáo Tú còn giữ vai trò cao hơn một số bị cáo khác nên không đủ điều kiện để xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tú bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Về dân sự, bị cáo Tú bị tuyên nộp 29 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo khác chỉ cung cấp thêm tài liệu về thành tích cá nhân, đơn xin giảm nhẹ hình phạt của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo không nộp khắc phục thêm tiền theo phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm hoặc nộp thêm số tiền không đáng kể so với nghĩa vụ phải khắc phục.

Tại phiên phúc thẩm, tổng số tiền các bị cáo đã nộp thêm là 146 tỷ đồng. Viện kiểm sát xác định, còn 574 tỷ đồng (tương đương khoảng 80% thiệt hại của vụ án) chưa được khắc phục.

Viện kiểm sát nhận thấy, thiệt hại do hành vi sai phạm của các bị cáo gây ra là rất lớn, nhưng các bị cáo mới khắc phục được một phần nhỏ nên việc các bị cáo đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ khắc phục tiền là không có căn cứ chấp nhận. Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên việc kê biên tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án cho số tiền còn thiếu rất lớn.

Về hình phạt đối với các bị cáo khác, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết mới trong phiên tòa, đồng thời xem xét bối cảnh thực hiện hai dự án trọng điểm trong thời gian gấp, nên giảm hình phạt một phần hình phạt cho các bị cáo.

Bản án sơ thẩm xác định, vụ án xảy ra tại Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Sai phạm diễn ra từ lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 700 tỷ đồng.

Các nhà thầu còn chi 100 tỷ đồng “lại quả” cho các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến được xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng.