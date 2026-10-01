Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm 2 năm tù

Chiều 1/10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Theo thông báo của thư ký phiên toà, sau khi tạm dừng phiên tòa chiều 30/9, đến chiều 1/10, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã nhận được biên lai nộp tiền tại cơ quan thi hành án của 9 bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nộp 1,1 tỷ đồng theo đúng cam kết. Như vậy, ngoài số tiền 108,5 tỷ đồng phải nộp khắc phục hậu quả theo bản án sơ thẩm, đến nay, bị cáo Tiến đã nộp tổng số tiền 109,6 tỷ đồng.

Ngoài bị cáo Tiến, 8 bị cáo khác từng là cấp dưới của bị cáo Tiến, mỗi bị cáo nộp thêm từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Các bị cáo này đều đề nghị được giảm án hoặc chuyển từ án tù sang án treo.

Trước tình tiết mới, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù.

Viện kiểm sát nêu quan điểm, nếu được chấp thuận, mức án của bị cáo Tiến có thể được giảm từ 6 năm tù xuống 4 năm tù. Nhưng bị cáo Tiến chưa đủ điều kiện để hưởng án treo, vì án treo chỉ áp dụng cho hình phạt từ 3 năm tù trở xuống.

Căn cứ số tiền các bị cáo khác đã nộp thêm tại phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo khi tuyên án.

Sau khi Viện kiểm sát nêu quan điểm, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Tiến tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm thêm hình phạt cho thân chủ của mình.

Theo luật sư, bị cáo Tiến đã động viên gia đình nộp thêm tiền để hỗ trợ các bị cáo khác khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết mới, thể hiện thiện chí muốn khắc phục đến cùng hậu quả vụ án nên cần được xem xét khi lượng hình.

Kết thúc phần tranh luận, chủ tọa thông báo, phiên tòa nghị án và sẽ tuyên án vào chiều 7/10.