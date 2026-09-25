Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin xét xử vắng mặt tại phiên phúc thẩm

Lúc 7 giờ 45 phút, các bị cáo được đưa đến phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ 7 giờ 45 phút, lực lượng cảnh sát tư pháp bắt đầu đưa các bị cáo vào phòng xử. Công tác an ninh bên ngoài phòng xử được bảo đảm. Trước giờ khai mạc, thư ký phiên tòa kiểm tra giấy tờ của những người tham dự, trong đó có phóng viên. Theo thông báo, phóng viên chỉ được tác nghiệp phần đầu phiên tòa và khi tuyên án.

Tại phần thủ tục, hội đồng xét xử cho biết bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở TPHCM. Bị cáo Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, cũng xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Đại diện viện kiểm sát nhận định việc 2 bị cáo cùng một số luật sư, người có quyền lợi liên quan vắng mặt vì lý do khách quan không ảnh hưởng đến phiên tòa, đề nghị tiếp tục xét xử. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa.

Bị cáo được dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường hơn 108 tỷ đồng. Trước đó, tại bản án sơ thẩm, bị cáo bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo bản án sơ thẩm, sai phạm của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến xảy ra trong quá trình triển khai 2 dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 25-9. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai 2 dự án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Những sai phạm này khiến 2 dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại, nhưng các quyết định phê duyệt của bị cáo là tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm.

Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và gia đình đã nộp 24,5 tỷ đồng, gồm 7,5 tỷ đồng được xác định là tiền hưởng lợi và 17 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.