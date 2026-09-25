Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt tại phiên toà phúc thẩm

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26-9-2026, tại trụ sở của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Võ Hồng Sơn và Hội đồng xét xử còn có 2 thẩm phán khác. Có hơn 10 luật sư sẽ tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo.

Tại phần thủ tục phiên toà, Hội đồng xét xử thông báo, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do đang phải điều trị bệnh tại TP.HCM, không thể di chuyển được.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị dẫn giải tới phiên toà phúc thẩm.

Liên quan đến sự vắng mặt của cựu Bộ trưởng, đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm cho rằng việc bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không thể tham gia phiên toà phúc thẩm không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Do đó Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục giải quyết vụ án. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử.

Trước đó, tháng 5-2026, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời buộc cựu Bộ trưởng phải nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Sau phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và xin giảm mức bồi thường thiệt hại.

Cùng kháng cáo với cựu Bộ trưởng còn có 9 bị cáo khác. Trong đó, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm). Các bị cáo này đều xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên toà phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt, giảm mức tiền nộp ngân sách.

Bị cáo Tuấn bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù cho hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản. Bị cáo Trung bị xử phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hai dự án dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế. Đối với 2 dự án nói trên, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt 2 dự án dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Ngoài ra, quá trình triển khai 2 Dự án trên, Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận 51 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận 7,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng sợ bị xử lý do có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, bị cáo Lê Thanh Thiêm đã đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt 2 triệu USD, tương đương 45,2 tỷ đồng của Nguyễn Chiến Thắng.