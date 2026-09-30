Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Tại phiên tòa, nhiều luật sư đề nghị chưa tuyên án trong ngày 30-9 (như dự kiến ban đầu) để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị chuyển sang phần tranh tụng vào 14 giờ ngày 1-10.

Lúc 14 giờ 50 phút ngày 30-9, các bị cáo được dẫn giải vào phòng xét xử. Phiên tòa bắt đầu lúc 15 giờ. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến vắng mặt và trước đó đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Chủ tọa phiên tòa cho biết, phiên tòa phúc thẩm quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số nội dung liên quan tới phần khắc phục hậu quả.

Các bị cáo tại phiên tòa, chiều 30-9. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát tiếp tục hỏi một số bị cáo về nguyện vọng khắc phục thêm hậu quả trong vụ án. Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) cho biết, bản thân và gia đình mong được khắc phục thêm phần thiệt hại chung của vụ án

Một số bị cáo khác cũng bày tỏ khắc phục thêm phần thiệt hại chung của vụ án.

Trước khi bước vào phần tranh luận, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thông tin, chiều cùng ngày, gia đình bị cáo Tiến mong muốn được nộp thêm ít nhất là 1,1 tỷ đồng để khắc phục thêm cho các bị cáo. Nếu được, gia đình bị cáo Tiến sẽ nộp tiền trong chiều nay.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị dừng phiên tòa để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau khi tạm dừng ít phút, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cho các bị cáo tiếp tục khắc phục thêm hậu quả vụ án. Để có thời gian cho các bị cáo, gia đình bị cáo thu xếp tiền khắc phục, đại diện viện kiểm sát đề nghị chuyển sang phần tranh tụng vào 14 giờ ngày 1-10.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa án chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, giảm án cho bị cáo này từ 6 tháng đến 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (án sơ thẩm, bị cáo Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù).

Như Báo SGGP đã thông tin, trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục toàn hậu quả mà bản án sơ thẩm buộc bị cáo phải nộp là 108 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại, nhưng các quyết định phê duyệt của bị cáo là tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm. Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và gia đình đã nộp 24,5 tỷ đồng, gồm 7,5 tỷ đồng được xác định là tiền hưởng lợi và 17 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.