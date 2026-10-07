Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lãnh án 3 năm tù

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 3 năm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (án sơ thẩm 6 năm tù).

Trước ngày tuyên án, bị cáo Tiến được một số đơn vị, trong đó có các bác sĩ có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại mà bản án sơ thẩm buộc bị cáo nộp là 108 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tiến hành tuyên án chiều 7-10. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế; án sơ thẩm 25 năm tù) 22 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, án sơ thẩm 7 năm tù) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế; án sơ thẩm 13 năm tù) 10 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Các bị cáo tại phiên tuyên án chiều 7-10. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù) 2 năm 6 tháng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, án sơ thẩm 3 năm tù); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, án sơ thẩm 3 năm tù); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, án sơ thẩm 3 năm tù) cùng được chuyển từ 3 năm tù giam sang 3 năm tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) bị tuyên 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Đối với bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị tuyên 6 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (án sơ thẩm 10 năm tù).

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại, nhưng các quyết định phê duyệt của bị cáo là tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm. Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và gia đình đã nộp 24,5 tỷ đồng, gồm 7,5 tỷ đồng được xác định là tiền hưởng lợi và 17 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ dân sự, khắc phục toàn bộ hậu quả mà bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo phải khắc phục là 108 tỷ đồng (hiện bị cáo Tiến nộp thừa hơn 1 tỷ đồng).