Cừu biển: Loài sên biển tí hon bằng hạt gạo có khả năng quang hợp

Cừu biển (Sea Sheep) thường được biết đến với tên khoa học Costasiella kuroshimae, là một loài sên biển thuộc nhóm động vật thân mềm chân bụng.

Chúng có kích thước rất nhỏ, thường chỉ khoảng 5-10 mm khi trưởng thành, tương đương một hạt gạo hoặc đầu ngón tay út.

Ảnh: Worldwildlife

Điểm khiến sinh vật này trở nên nổi tiếng là ngoại hình vô cùng đặc biệt. Phần đầu có hai mắt đen nhỏ, phía trên là cặp xúc tu cảm giác trông giống đôi tai cừu.

Dọc hai bên lưng cừu biển mọc ra nhiều nhánh thịt màu xanh, có hình dáng như những chiếc lá tí hon. Khi nhìn từ phía trước, chúng chẳng khác nào một chú cừu con đang đi dạo giữa khu vườn dưới đáy biển.

Ảnh: Worldwildlife

Cừu biển được ghi nhận tại vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới ở phía tây Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, Philippines và Indonesia.

Chúng thường sống ở vùng nước nông, gắn liền với những thảm tảo biển - nguồn thức ăn quan trọng của loài.

Ảnh: Worldwildlife

Không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, cừu biển còn sở hữu một khả năng sinh học hiếm gặp ở động vật. Khi ăn tảo, cừu biển không tiêu hóa hoàn toàn các lục lạp - cấu trúc bên trong tế bào tảo có nhiệm vụ hấp thụ ánh sáng và thực hiện quá trình quang hợp.

Thay vào đó, chúng giữ lại những bộ phận này trong các tế bào của cơ thể.

Hiện tượng đó được gọi là “kleptoplasty”, có thể hiểu là quá trình chiếm giữ lục lạp.

Ảnh: Worldwildlife

Những nhánh xanh trên lưng cừu biển không chỉ tạo nên vẻ ngoài giống thực vật mà còn là nơi chứa các lục lạp được lấy từ thức ăn.

Nhờ vậy, khi có ánh sáng, những lục lạp này vẫn có thể hoạt động và tạo ra các chất hữu cơ, góp phần bổ sung năng lượng cho cơ thể cừu biển.

Ảnh: Worldwildlife

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cừu biển hoàn toàn sống nhờ ánh nắng như cây xanh. Chúng vẫn cần ăn tảo để duy trì sự sống và bổ sung nguồn lục lạp mới.

Một đặc điểm thú vị khác là màu xanh của cơ thể giúp cừu biển hòa lẫn vào môi trường tảo, trở nên khó nhận ra đối với những kẻ săn mồi.

Loài này còn có cơ quan cảm giác dạng xúc tu trên đầu, giúp nhận biết hóa chất trong nước và tìm kiếm thức ăn.

Ảnh: Worldwildlife

Từ kích thước chỉ vài milimet đến khả năng tận dụng bộ máy quang hợp của tảo, cừu biển cho thấy thế giới đại dương vẫn còn nhiều điều kỳ lạ.

Sinh vật nhỏ bé này không chỉ chinh phục người xem bằng ngoại hình dễ thương mà còn khiến các nhà khoa học quan tâm bởi cách động vật có thể khai thác năng lượng từ ánh sáng mặt trời.