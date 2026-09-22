Cứu bệnh nhân thận, giữ chân bác sĩ: Quyết sách vì dân của TP.HCM

Ngày 22/9, kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng về các vấn đề xã hội. Trong đó, 4 nghị quyết liên quan trực tiếp Luật Phát triển đô thị cùng những chính sách an sinh cho người dân.

Điểm tựa cho bệnh nhân chạy thận

Bài toán thiếu hụt nhân lực trầm trọng tại trạm y tế phường, xã lâu nay luôn là nỗi trăn trở lớn của ngành y tế thành phố.

Để hiện thực hóa mục tiêu mỗi năm đưa ít nhất 1.000 bác sĩ về tuyến cơ sở, HĐND TP.HCM đã thông qua chính sách hỗ trợ tài chính đặc biệt với Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM thông qua 6 nghị quyết quan trọng về những vấn đề xã hội. Ảnh: Duy Hiệu.

Cụ thể, các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược sĩ đang công tác tại cơ sở y tế công lập thuộc TP.HCM, đáp ứng yêu cầu hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành, được Sở Y tế cử thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn theo quy định, sẽ nhận mức hỗ trợ từ 8 đến 20 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, mức ưu đãi này được nhân hệ số 1,2 lần đối với xã đảo Thạnh An và 1,5 lần tại đặc khu Côn Đảo. Đây được xem là động lực mạnh mẽ để đội ngũ y tế yên tâm bám trụ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay tại nơi cư trú cho người dân.

Đối với những gia đình nghèo có người thân mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5, chi phí điều trị lọc máu lặp lại suốt đời thực sự là gánh nặng "cõng đá qua sông".

HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) và Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn cư trú trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả BHYT cho nhóm đối tượng yếu thế là người thường trú hoặc tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên trên địa bàn, có tham gia BHYT, mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 đang điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) hoặc Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD).

Cụ thể, trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên: sống đơn thân/neo đơn (là người có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong) hoặc độc thân (không chồng/vợ, có xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định của pháp luật) hoặc sống với người thân, được xác định mức thu nhập dưới tiêu chí thu nhập trong tiêu chí xác định hộ nghèo đa chiều của thành phố quy định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 2 từ phải sang) trao đổi cùng đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: Phan Anh.

Cùng đó, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn TP.HCM, nhằm ghi nhận sự đóng góp và khuyến khích người dân duy trì hiến máu nhắc lại, hiến máu nhiều lần, cũng được HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp.

Thành phố hỗ trợ lần đầu 100% chi phí mua thẻ BHYT trong 12 tháng cho người thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn đã thực hiện hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên và có tham gia hiến máu từ 2 lần trở lên tại năm xét hỗ trợ, chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Hỗ trợ lần tiếp theo là 100% chi phí mua thẻ BHYT trong 12 tháng cho người đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu tiếp tục duy trì hiến máu từ 2 lần/năm trở lên trên địa bàn.

HĐND TP.HCM cũng thông qua Nghị quyết quy định cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính, thể hiện tính đột phá, vượt trội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến hiện đại, thực hiện liên kết giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú

Công tác giáo dục đặc thù và vùng đồng bào dân tộc cũng đón nhận những tín hiệu vui, khi HĐND TP.HCM thông qua 2 nghị quyết về chính sách đặc thù: quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập trên địa bàn; quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ năm học 2026 - 2027, học sinh nội trú tại các trường giáo dục chuyên biệt công lập và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/học sinh/tháng tiền ăn (áp dụng tối đa 9 tháng/năm).

Mức hỗ trợ này kịp thời chia sẻ gánh nặng với các gia đình có con khuyết tật - những bậc làm cha mẹ vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi và tốn kém chi phí phục hồi chức năng dài hạn.

Đối với học sinh không nội trú, thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ bữa trưa và dịch vụ giáo dục theo các nghị quyết chuyên biệt đã ban hành trước đó.

Chuỗi nghị quyết vừa được thông qua một lần nữa khẳng định tầm nhìn nhân văn của lãnh đạo TP.HCM: Phát triển đô thị đi đôi với an sinh xã hội, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết sau 1,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Phan Anh.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình, báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND TP.HCM đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền với 38 nghị quyết được thông qua, trong đó có 24 nghị quyết cụ thể hóa, triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị trên địa bàn.

Nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM tại phiên khai mạc ngày 21/9, các nghị quyết được thông qua chỉ là bước đầu, điều quan trọng là tổ chức triển khai thực hiện để các cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ ràng, có kết quả cụ thể và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho thành phố.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị UBND thành phố nhanh chóng cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay sau kỳ họp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm, gắn kết quả thực hiện với đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI; đảm bảo các cơ chế, chính sách mới ban hành được triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá để kịp thời nhận diện các khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động quản trị rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm giải trình.

Trường hợp phát sinh những tác động vượt ngoài dự báo, UBND thành phố kịp thời báo cáo Thường trực HĐND thành phố để phối hợp xử lý hoặc trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đổi mới và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, Chủ tịch HĐND TP.HCM tin tưởng các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm đi vào cuộc sống và phát huy cao nhất tính hiệu quả; tạo chuyển biến rõ rệt, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực để thành phố mang tên Bác phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.