Cứu bệnh nhân nguy kịch từ đảo Nam Yết bằng trực thăng

Người bệnh là anh L.M.Đ (sinh năm 1982, quê Quảng Trị), nhân viên Công ty Dacinco, đang công tác tại đảo Nam Yết.

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 9/11, anh Đ. bị ngã, vùng bụng dưới va đập mạnh vào vật cứng. Sau tai nạn, người bệnh đau bụng dữ dội, được đưa đến bệnh xá đảo cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận vùng bụng dưới có vết bầm tím. Kết quả siêu âm chưa phát hiện tổn thương gan, lách, thận hoặc dịch tự do trong ổ bụng. Người bệnh được truyền dịch, sử dụng thuốc giảm đau và tiếp tục theo dõi.

Đưa bệnh nhân nguy kịch từ đảo Nam Yết về đất liền.

Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, tình trạng đau bụng tăng dần, bụng căng chướng. Đến 0 giờ 45 phút ngày 10/11, người bệnh xuất hiện dấu hiệu co cứng cơ thành bụng, ấn đau khắp ổ bụng.

Trước diễn biến phức tạp, Bệnh xá đảo Nam Yết khẩn trương hội chẩn từ xa (Telemedicine) với Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ xác định người bệnh bị chấn thương bụng kín, viêm phúc mạc toàn thể, nghi vỡ tạng rỗng.

Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng, có nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan.

Bệnh viện Quân y 175 đã báo cáo cấp trên, đề nghị tổ chức vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không. Trong thời gian chờ phương tiện, bệnh viện tiếp tục hướng dẫn quân y trên đảo hồi sức, sử dụng kháng sinh, giảm đau, bù dịch, điện giải và theo dõi sát tình trạng người bệnh.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 8 giờ ngày 10/11, trực thăng AW189, số hiệu VN-8646 của Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18), do Trung tá Đoàn Anh Tuấn làm cơ trưởng, cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Lê Việt Thắng làm kíp trưởng xuất phát ra đảo Nam Yết.

Thăm khám cho bệnh nhân.

Đến 13 giờ 30 phút, tổ cấp cứu tiếp cận bệnh nhân, nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng hô hấp, tuần hoàn, ổ bụng và triển khai các biện pháp hồi sức trước khi vận chuyển.

Đại úy, bác sĩ Lê Việt Thắng cho biết, trong quá trình vận chuyển, người bệnh đã rơi vào tình trạng sốc, phải sử dụng thuốc vận mạch. Ê-kíp liên tục theo dõi các chỉ số sinh tồn, phối hợp với tổ bay thực hiện các biện pháp hồi sức, chăm sóc cần thiết. Dù thời gian vận chuyển kéo dài, người bệnh vẫn được đưa về đất liền an toàn.

Đến 17 giờ 15 phút ngày 10/11, trực thăng hạ cánh an toàn tại sân đỗ trực thăng Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường.

Người bệnh lập tức được chuyển đến khoa cấp cứu để tiếp tục thăm khám, thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và triển khai phương án điều trị.

Việc tổ chức hội chẩn từ xa, cấp cứu đường không kịp thời tiếp tục khẳng định năng lực phối hợp của lực lượng quân y trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và người dân đang làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.