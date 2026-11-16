Cứu bé trai 13 tuổi bị tụ máu não sau tai nạn giao thông

Trước đó, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau đầu dữ dội sau tai nạn giao thông. Qua thăm khám, kiểm tra và hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương xác định trẻ bị tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương trái.

Hình ảnh trước mổ và sau mổ của bệnh nhân.

Đây là tổn thương sọ não nguy hiểm, có thể khiến khối máu tụ tăng kích thước, gây chèn ép nhu mô não, đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định phẫu thuật cấp cứu mở sọ, lấy khối máu tụ và cầm máu. Ca mổ được thực hiện bởi ê-kíp chuyên môn về phẫu thuật thần kinh, phối hợp cùng bộ phận gây mê hồi sức.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi và điều trị tích cực. Đến ngày thứ 5, trẻ đã tỉnh táo hoàn toàn, không ghi nhận dấu hiệu liệt hay biểu hiện di chứng thần kinh.

Theo các bác sĩ, tụ máu ngoài màng cứng là một trong những tình trạng cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng sau chấn thương sọ não. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, khối máu tụ có thể gây tăng áp lực nội sọ, khiến người bệnh hôn mê sâu, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ em có nguy cơ bị chấn thương vùng đầu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt hoặc ngã từ trên cao. Sau va đập vùng đầu, nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều, đau đầu tăng dần, lơ mơ, ngủ gà, yếu hoặc liệt tay chân, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.