Cứu 5 ngư dân trôi dạt trên biển khi tàu bốc cháy

Ngày 15/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, thăm khám cho 5 ngư dân Nghệ An gặp nạn trên biển.

Ngư dân được cứu nạn, đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Anh Quân.

Khoảng 21h ngày 14/10, tàu cá NA-90203-TS do ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1995, trú xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang khai thác hải sản cách cửa Nhật Lệ khoảng 35 hải lý về phía Đông Nam. Thời điểm này tàu xảy ra sự cố chập điện gây ra đám cháy khiến tàu bị chìm.

5 thuyền viên trên tàu bám vào áo phao và các vật nổi rồi dạt trên biển. Sau khoảng 2 giờ, tàu cá QB-44046-TS do ông Mai Văn Toản (SN 1979, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng phát hiện, cứu vớt những ngư dân gặp nạn.

Quân y thăm khám cho các thuyền viên gặp nạn. Ảnh: Anh Quân.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ triển khai lực lượng hỗ trợ, tiếp nhận các ngư dân gặp nạn. Khi tàu cập bờ, lực lượng quân y tiến hành thăm khám. Hiện sức khỏe các ngư dân đều ổn định và đã liên lạc được với gia đình.