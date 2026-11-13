Cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà đổ sập ở TP.HCM

Trưa 13/11, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TP.HCM khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường vụ nổ gây sập nhà tại đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, tổ chức tìm kiếm và cứu những người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin từ Phòng PC07, vào lúc 11 giờ 5 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo xảy ra vụ sập nhà tại các địa chỉ số 81, 83 và 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm người mắc kẹt bên trong vụ sập nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động nhiều lực lượng phối hợp ứng cứu, gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH (thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Tại hiện trường, vụ nổ khiến căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề số 83, 85 bị hư hỏng nặng. Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba, ảnh hưởng đến việc lưu thông qua khu vực.

Người bị nạn được lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đưa ra ngoài.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, cũng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương di dời những mảng bê tông lớn chắn lối vào, tháo dỡ từng phần kết cấu đổ nát nhằm mở đường, tạo khoảng trống tiếp cận những người bị vùi lấp.

Nhờ nỗ lực triển khai công tác cứu hộ, đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, đưa 4 người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát an toàn.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân khác tiếp tục được khẩn trương thực hiện.

Lãnh đạo Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường.

Từ sự cố trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, tuân thủ nghiêm các quy định an toàn trong quá trình sử dụng khí gas nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ. Đối với bình chứa gas, người dân cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phù hợp với hợp đồng mua bán. Bình phải giữ nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, được kiểm định, còn hạn sử dụng, niêm phong đúng quy định và bảo đảm khối lượng, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng đã công bố. Các thiết bị sử dụng gas như bếp và phụ kiện cần là sản phẩm chính hãng. Bếp phải được trang bị đầy đủ tính năng an toàn, trong đó có rơ-le tự ngắt khi tắt lửa hoặc quá nhiệt; đối với bếp gas mini phải có van an toàn ngắt trực tiếp. Về vị trí lắp đặt, bình gas phải được đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, tuyệt đối không đặt trong phòng kín hoặc hầm kín để tránh tình trạng khí gas tích tụ khi xảy ra rò rỉ. Các thiết bị điện cần được bố trí cách khu vực đặt bình gas tối thiểu 1,5m. Người dân tuyệt đối không thực hiện hành vi sang chiết, nạp gas trái phép, không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. Đặc biệt, khi phát hiện rò rỉ khí gas, cần nhanh chóng báo động để mọi người xung quanh di chuyển đến nơi an toàn; lập tức khóa van bình chứa gas và xác định vị trí rò rỉ để có biện pháp xử lý phù hợp. Trong tình huống này, người dân tuyệt đối không sử dụng lửa, các vật dụng phát sinh nguồn nhiệt; không sử dụng điện thoại di động, không bật hoặc tắt công tắc và các thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa gây cháy, nổ. Đồng thời, cần mở các cửa để không khí lưu thông, làm giảm nồng độ khí gas trong phòng và nhanh chóng gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.