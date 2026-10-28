Cứu 4 ngư dân, thuyền viên tàu cá gặp nạn rơi xuống biển

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 20 ngày 28/10, tàu cá HP-903xxTS do ông Phạm Văn D. (sinh năm 1983, trú tại tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng đang khai thác thủy sản tại vùng biển Đồ Sơn, cách Tây Nam đảo Dấu khoảng 4 hải lý (TP. Hải Phòng) thì bất ngờ gặp sóng to, gió lớn khiến lưới quấn vào chân vịt không di chuyển được.

Thời điểm gặp nạn, tàu cá chở theo 5 thuyền viên; trong đó có 4 thuyền viên bị rơi xuống biển, trôi dạt và đối mặt với nguy hiểm. Trước tình thế nguy cấp, thuyền trưởng tàu đã nhanh chóng phát tín hiệu cầu cứu.

Đại diện Đồn Biên phòng Đồ Sơn và Trung tâm Y tế Đồ Sơn thăm hỏi, sơ cứu cho ngư dân, thuyền viên trên tàu cá gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đồ Sơn - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng đã khẩn trương điều động 1 xuồng máy cùng 4 cán bộ triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, lực lượng của Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt được toàn bộ 4 thuyền viên đưa lên xuồng và cập bến an toàn. Sau đó, đơn vị phối hợp cùng Trung tâm Y tế Đồ Sơn thăm khám sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân; đồng thời lai dắt tàu cá vào bờ an toàn.

Hiện, sức khỏe 3 thuyền viên ổn định. Riêng thuyền viên Lê Văn N. (sinh năm 2000, trú tại thành phố Quảng Ninh) do bị sặc nước nên tiếp tục được theo dõi, chăm sóc y tế tại Trung tâm Y tế Đồ Sơn.