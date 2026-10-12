Cúp Thánh Gióng 2026: Tôn vinh bản lĩnh và khát vọng doanh nhân Việt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và trao danh hiệu Cúp Thánh Gióng 2026. (Ảnh: Đoàn Chi)

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy năng lực và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan quản lý chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ thực chất những điểm nghẽn về thể chế. Hiệu quả cải cách cần được đánh giá bằng thời gian, chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải bỏ ra, cũng như mức độ tin tưởng của cộng đồng kinh doanh, thay vì chỉ dừng ở việc ban hành các quy định mới.

Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Đoàn Chi)

Đối với đội ngũ doanh nhân, Phó Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần Thánh Gióng, tập trung vào bốn yêu cầu trọng tâm: nuôi dưỡng khát vọng phát triển, làm chủ công nghệ và vươn ra thị trường quốc tế; nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đề cao trách nhiệm xã hội, thượng tôn pháp luật; tiên phong đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Những yêu cầu này đặt ra trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới tăng trưởng cao, đồng thời phải nâng cao năng suất, tính tự chủ và sức cạnh tranh. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ cần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh mà còn phải đổi mới mô hình quản trị, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI, chia sẻ về vai trò của đội ngũ doanh nhân và những giá trị mà danh hiệu Cúp Thánh Gióng hướng tới. (Ảnh: Đoàn Chi)

Liên quan đến vai trò của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI cho rằng, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” không chỉ ghi nhận doanh thu hay quy mô đóng góp, mà còn đề cao năng lực quản trị, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Theo thống kê của ban tổ chức, các doanh nhân được vinh danh năm nay đại diện cho những doanh nghiệp có tổng doanh thu khoảng 1,34 triệu tỷ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng.

Chủ tịch VCCI kêu gọi doanh nhân tiếp tục xây dựng doanh nghiệp có sức chống chịu tốt, lan tỏa chuẩn mực văn hóa kinh doanh và tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. VCCI cũng cam kết tiếp tục phát huy vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, kiến nghị hoàn thiện chính sách và góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Các doanh nhân nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. (Ảnh: baothainguyen.vn)

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 là kỳ bình xét lần thứ 10. Qua chín kỳ bình xét trước đó, chương trình đã tôn vinh 860 lượt doanh nhân. Danh hiệu hướng tới ghi nhận những cá nhân có thành tích trong lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp, đề cao các chuẩn mực về đổi mới sáng tạo, đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với người lao động, cộng đồng.

Việc tôn vinh 100 doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 không chỉ ghi nhận những đóng góp trong giai đoạn 2021 - 2025 mà còn đặt ra kỳ vọng về một đội ngũ doanh nhân có khát vọng phát triển, năng lực quản trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm với xã hội. Cùng với nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh từ phía Nhà nước, sự chủ động đổi mới và nâng cao năng lực của doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.