Cúp Thánh Gióng 2026 tiếp thêm động lực để Trường Sinh Group bứt phá

Ngày 11/10, ông Phan Thanh Thiên - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group), đã vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 do VCCI tổ chức.

Tổng Giám đốc Trường Sinh Group Phan Thanh Thiên vinh dự nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026.

Cúp Thánh Gióng là danh hiệu do VCCI xét chọn nhằm tôn vinh những doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, tiên phong đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội. Năm 2026, chương trình ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn 2021 - 2025 cũng như hành trình phát triển doanh nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc được vinh danh tại chương trình là niềm tự hào của ông Phan Thanh Thiên và tập thể Trường Sinh Group, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp kiên định với định hướng phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, phát huy tiềm năng dược liệu trong nước và tạo dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026 tiếp thêm động lực để Trường Sinh Group kiên định với con đường phát triển dựa trên khoa học, công nghệ.

Phát huy tinh thần “Kiến tạo - Bứt phá - Vươn xa”, Trường Sinh Group hướng tới kết hợp khoa học, công nghệ với nguồn tài nguyên dược liệu Việt Nam, nâng tầm giá trị dược liệu và xây dựng thương hiệu Việt có sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Trường Sinh Group chú trọng kết nối, mở rộng hợp tác và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới những giá trị phát triển lâu dài. Đây cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng phát triển gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Danh hiệu cao quý dành cho ông Phan Thanh Thiên - doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, tiên phong đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Danh hiệu Cúp Thánh Gióng 2026 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh cá nhân người đứng đầu mà còn là nguồn động viên đối với tập thể doanh nghiệp trên chặng đường tiếp tục đổi mới, hoàn thiện năng lực và theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững để vươn mình cùng đất nước.