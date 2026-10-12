Cúp Thánh Gióng 2026: Lãnh đạo doanh nghiệp nộp ngân sách gần 100.000 tỷ đồng

Tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 do Liên đoàn Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức, ông Hồ Sỹ Hùng cho biết, Giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng được VCCI khởi xướng từ năm 2006. Năm 2026 là kỳ bình xét lần thứ 10, với hơn 260 hồ sơ được các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước giới thiệu tham gia.

Ban Tổ chức quyết định trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 cho 100 doanh nhân, đại diện cho những doanh nghiệp.

Theo số liệu do doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ gửi VCCI, nhóm doanh nhân được lựa chọn tôn vinh năm 2026 đang lãnh đạo, điều hành các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2025 khoảng 1,34 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 248.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động.

Theo Chủ tịch VCCI, việc bình xét không chỉ dựa trên quy mô, doanh thu hay lợi nhuận, mà còn xem xét kết quả hoạt động và năng lực lãnh đạo doanh nghiệp trong 5 năm, từ năm 2021; khả năng duy trì sức cạnh tranh, vượt qua khó khăn và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trong danh sách được trao danh hiệu có lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân lớn như Anh hùng lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương; ông Bùi Minh Lực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh; bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành…

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc mong muốn 100 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ, cùng với các doanh nhân đã được vinh danh những năm trước đây, không chỉ là những tấm gương thành công trong kinh doanh mà sẽ tiếp tục là những hạt nhân lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới: Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm; khát vọng xây dựng doanh nghiệp mạnh, thương hiệu Việt có vị thế cao trên thị trường thế giới.

Đồng thời, phát huy tinh thần liên kết, dẫn dắt để doanh nghiệp lớn tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nhân thành công chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và mở đường cho thế hệ doanh nhân trẻ và phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.