Cúp Thánh Gióng 2026: Dấu ấn người dẫn dắt Minh Long trên hành trình nâng tầm gốm sứ Việt

Tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Lý Huy Bửu, Tổng Giám đốc Minh Long, được xướng tên trong danh sách 100 doanh nhân tiêu biểu của cả nước. Danh hiệu là sự ghi nhận dành cho người đứng đầu doanh nghiệp, đồng thời đánh dấu thêm một cột mốc trên hành trình hơn 55 năm phát triển của thương hiệu gốm sứ Việt.

Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

Ông Lý Huy Bửu - Tổng Giám đốc Minh Long (đứng giữa) đón nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026. Ảnh: M.L.

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, Cúp Thánh Gióng tôn vinh những doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2026, 100 doanh nhân được lựa chọn qua quy trình bình xét chặt chẽ, với các tiêu chí về năng lực quản trị, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Với Minh Long, sự ghi nhận này gắn liền với định hướng phát triển dựa trên chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của một thương hiệu Việt đã bền bỉ theo đuổi nghề gốm sứ qua nhiều thập niên.

Chia sẻ về niềm vinh dự, Tổng Giám đốc Lý Huy Bửu nhấn mạnh: “Đây là một niềm vui và là động lực rất lớn để Minh Long tiếp tục phấn đấu, cùng cộng đồng doanh nghiệp chung tay đóng góp vào sự phát triển ngày càng tốt đẹp của đất nước trong thời gian tới”.

Ông Lý Huy Bửu - Tổng Giám đốc Minh Long (bìa trái) giới thiệu với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu những sáng tạo mang dấu ấn thương hiệu Việt tại không gian trưng bày sản phẩm Gốm sứ Minh Long tổ chức bên lề sự kiện. Ảnh: M.L.

Hơn 55 năm bồi đắp nội lực

Để hiểu ý nghĩa của dấu mốc này, cần nhìn lại hành trình Minh Long gắn bó với nghề gốm sứ hơn nửa thế kỷ. Từ nền tảng thủ công truyền thống, doanh nghiệp từng bước đưa khoa học và công nghệ hiện đại vào kỹ nghệ chế tác, hướng đến những sản phẩm kết hợp chất lượng, thẩm mỹ và giá trị sử dụng lâu dài.

Ở đó, đổi mới không chỉ nằm trong từng sản phẩm. Minh Long còn chú trọng đầu tư nghiên cứu, công nghệ sản xuất và năng lực quản trị, tạo nền tảng để thích ứng với môi trường cạnh tranh ngày càng cao. Việc kế thừa kỹ nghệ truyền thống song hành với ứng dụng công nghệ hiện đại cũng cho thấy nỗ lực duy trì giá trị nghề gốm sứ trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Cùng với những giải thưởng và sự ghi nhận khác trong tháng 10, Cúp Thánh Gióng 2026 trở thành một dấu ấn đáng chú ý đối với Minh Long. Giá trị của sự ghi nhận không chỉ nằm ở danh hiệu, mà còn ở định hướng phát triển mà doanh nghiệp theo đuổi: gìn giữ nghề truyền thống, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh để từng bước khẳng định vị thế gốm sứ Việt trên thị trường.

Từ sản phẩm đến phong cách sống

Tại lễ vinh danh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh Cúp Thánh Gióng không chỉ tôn vinh thành tích sản xuất, kinh doanh, mà còn đề cao khát vọng làm giàu chính đáng, đạo đức, văn hóa kinh doanh và trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng, đất nước.

Ông Lý Huy Bửu - Tổng Giám đốc Minh Long (thứ hai từ phải sang) trao tặng tác phẩm Lộc Bình Thịnh Vượng của Minh Long tại Lễ vinh danh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định vai trò quyết định của cộng đồng doanh nghiệp đối với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững của Việt Nam. Vai trò ấy không chỉ thể hiện qua quy mô phát triển, mà còn ở năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng đổi mới mô hình kinh doanh.

Những yêu cầu này cũng đặt ra hướng đi cho doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Với Minh Long, Tổng Giám đốc Lý Huy Bửu cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh gốm sứ, nghiên cứu những sản phẩm mang tính đột phá, đồng thời từng bước chuyển từ tư duy lấy sản phẩm làm trọng tâm sang kiến tạo phong cách sống.

Theo định hướng này, gốm sứ không chỉ đáp ứng công năng sử dụng mà còn hướng đến hiện diện sâu sắc hơn trong đời sống đương đại. Đây cũng là cách Minh Long hướng tới nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng ý nghĩa của sản phẩm và đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển chung.

Cúp Thánh Gióng 2026 vì thế vừa là sự ghi nhận dành cho một doanh nhân tiêu biểu, vừa là động lực để Minh Long tiếp tục hành trình phát triển. Trên nền tảng hơn 55 năm gìn giữ và sáng tạo, bài toán phía trước không chỉ là duy trì chất lượng, mà còn là tạo ra những giá trị mới, đưa gốm sứ Việt đến gần hơn với nhu cầu và phong cách sống hôm nay.

Lễ hội Kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao: Gốm Sứ Minh Long nhận bằng khen vì đổi mới sáng tạo và xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp bền vững Trước đó, trong khuôn khổ Lễ hội Kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao (1996–2026) với chủ đề “Tự hào và tiếp nối”, diễn ra ngày 8.10 tại TP.HCM, Minh Long là một 4 doanh nghiệp đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt Nam.

Tổng Giám đốc Lý Huy Bửu đại diện Công ty TNHH Minh Long I (bìa phải) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cũng trong sự kiện này, Minh Long là một trong 9 doanh nghiệp đã được trao Thư tri ân và ghi nhận từ Tổng Lãnh sự Australia tại TP.HCM vì những đóng góp trong việc thúc đẩy môi trường làm việc bình đẳng và xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam thông qua chương trình GEARS@VIETNAM. Đây là hoạt động ghi nhận vai trò tiên phong, năng lực dẫn dắt và những cam kết của các doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, hướng tới các chuẩn mực quản trị bền vững.