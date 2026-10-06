Cúp Quốc gia: Cơ hội để Câu lạc bộ bóng đá thành phố Đồng Nai lấy lại niềm tin

Cơ hội mài giũa hàng công

3 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2026-2027 đã mang đến khởi đầu không như mong đợi cho thành phố Đồng Nai. Đội bóng mới lên chơi ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam chưa có điểm số và đáng lo hơn là chưa ghi được bàn thắng nào. Hàng công đang trở thành bài toán khiến ban huấn luyện phải đau đầu, trong bối cảnh mùa giải còn rất dài và cuộc đua trụ hạng chắc chắn sẽ không dễ dàng. Chính vì thế, trận đấu với Bình Minh Sài Gòn (đội bóng tiền thân là Đồng Tháp) tại vòng loại Cúp Quốc gia đến vào thời điểm rất cần thiết. Đây là trận đấu mà thành phố Đồng Nai cần một chiến thắng không chỉ để đi tiếp, mà còn để lấy lại sự tự tin.

Tiền đạo Andrija Majdevac trở lại sau chấn thương là tín hiệu tích cực cho Câu lạc bộ bóng đá thành phố Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Tấn

Với một đội bóng vừa bước lên V.League, yếu tố tinh thần đôi khi quan trọng không kém chuyên môn. Một bàn thắng, một trận thắng hay đơn giản là một màn trình diễn tích cực cũng có thể tạo ra cú hích cần thiết trước khi đội bóng trở lại với cuộc đua khắc nghiệt ở V.League. Nếu ở V.League, từng điểm số đều quý giá và sai lầm có thể phải trả giá rất đắt, thì trận đấu loại trực tiếp gặp Bình Minh Sài Gòn là cơ hội để HLV Việt Thắng kiểm nghiệm những phương án chưa có điều kiện sử dụng trong 3 vòng đấu vừa qua.

Rất có thể HLV Việt Thắng sẽ sử dụng 1 suất ngoại binh duy nhất trong trận đấu này để điền tên tiền đạo Andrija Majdevac vào đội hình xuất phát, người từ đầu mùa đến nay vẫn chưa thi đấu vì chấn thương. Nếu chơi tốt, Majdevac sẽ hóa giải bài toán hàng công cho “Những chiến binh xanh” trong hành trình còn lại của V.League. Do vậy, nếu vị thuyền trưởng của thành phố Đồng Nai ưu ái sử dụng Majdevac cho xuất ngoại binh duy nhất trong trận đấu này cũng không có gì làm lạ, vì đó chính là một phép thử chiến thuật mang tính dài hơi.

“Những chiến binh xanh” cần liều thuốc tinh thần

Trên lý thuyết, CLB bóng đá thành phố Đồng Nai được đánh giá cao hơn khi đang thi đấu tại V.League, trong khi Bình Minh Sài Gòn hiện chỉ chơi ở giải hạng nhất. Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 hạng đấu không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. Điểm đáng chú ý là Bình Minh Sài Gòn có nền tảng tốt và được đầu tư mạnh tay hơn trong mùa giải mới. Vì vậy, đây không phải là đối thủ mà thành phố Đồng Nai có thể xem nhẹ, đặc biệt trong một trận đấu cúp có tính chất loại trực tiếp thì mọi sai lầm đều có thể trở thành bước ngoặt.

Công Phượng đang chờ giải "cơn khát" bàn thắng tại Cúp Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Tấn

Hiển nhiên, về lực lượng thì thành phố Đồng Nai có ưu thế về kinh nghiệm thi đấu ở V.League và sở hữu những cầu thủ từng tạo dấu ấn ở sân chơi cao nhất. Nhưng vấn đề hiện tại lại nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ba trận đầu tiên không ghi bàn là con số phản ánh khá rõ hạn chế của đội bóng. Ở chiều ngược lại, Bình Minh Sài Gòn có tâm lý khá thoải mái. Một đội bóng hạng dưới bước vào trận đấu với đại diện V.League thường không chịu nhiều sức ép bằng đối thủ. Họ có thể chọn cách chơi chặt chẽ, chờ đợi sai lầm rồi phản công. Vì vậy, bài toán của đội bóng Đồng Nai không chỉ là ghi bàn, mà còn phải tìm cách kiểm soát trận đấu và duy trì cường độ đủ cao để không rơi vào thế trận giằng co.

Cũng cần nhìn nhận thực tế rằng, một chiến thắng trước Bình Minh Sài Gòn sẽ chưa thể xóa đi những vấn đề của thành phố Đồng Nai sau 3 vòng đấu V.League. Nhưng nếu tiền đạo Andrija Majdevac trở lại để kết hợp hiệu quả cùng Công Phượng và có những bàn thắng, đồng thời giúp đội bóng giành quyền đi tiếp, đó sẽ là tín hiệu tích cực về cả chuyên môn lẫn tinh thần cho “Những chiến binh xanh”.

Sau 3 trận V.League không ghi nổi một bàn, đội bóng thành phố Đồng Nai cần Cúp Quốc gia như một cơ hội để "giải hạn". Và đôi khi, với một đội bóng đang khát niềm tin thì những bàn thắng vào lưới Bình Minh Sài Gòn ở Cúp Quốc gia vào tối nay 6-10 cũng quý chẳng kém việc giành chiến thắng chung cuộc. Với thực lực được đánh cao hơn và lại được chơi trên sân nhà, thành phố Đồng Nai hoàn toàn có thể làm được điều mình cần để tạo đà hưng phấn cho những vòng đấu khắc nghiệt tiếp theo ở V.League 2026-2027.