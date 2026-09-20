Cúp Quốc gia có ba bất ngờ trong một tối

Trên sân Quy Nhơn trong trận sớm nhất, khung 17h, Hưng Yên mở tỷ số ở phút 55. Joseph Khalio đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi chuyền cho Nguyễn Đăng Dương. Tân binh mang áo số 20 khống chế một nhịp rồi sút tung lưới Trần Trung Kiên. HAGL chỉ cần 6 phút để gỡ hòa. Nhận đường rót bóng từ tuyến giữa, Matheus Lucas đỡ ngực một nhịp, tỳ đè len lỏi giữa Trịnh Đức Lợi và Hoàng Trung Anh rồi bắt volley nửa nảy khiến Huỳnh Tuấn Linh nhận bàn thua.

Hưng Yên một lần nữa dẫn trước ở phút 74 khi tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương. Joseph lao lên từ phía sau áp sát hậu vệ HAGL. Cầu thủ này để mất bóng, các đồng đội của anh cũng không chạy về kịp và ngoại binh sinh năm 1999 lốp bóng qua đầu Trung Kiên để ghi bàn trong thế đối mặt.

Việc đã có 1 bàn và 1 kiến tạo giúp Joseph tiếp tục thăng hoa cũng như hoàn thành cú đúp ở phút 77. Hàng thủ HAGL để số 11 của Hưng Yên một mình tả xung hữu đột trong vùng cấm. Sau vài nhịp nhấn nhá để thoát khỏi sự theo kèm của Hà Châu Phi và Nguyễn Thanh Nhân, Joseph tung cú sút không cho Trung Kiên cơ hội nào để cản phá.

Matheus cũng có cú đúp khi đánh lừa Tuấn Linh trên chấm penalty ở phút 90+4. Song, tất cả không thể giúp HAGL thoát khỏi thất bại và dừng bước ở Cúp Quốc gia ngay sau trận đầu. Chung cuộc, Hưng Yên thắng 3-2.

Hưng Yên đánh bại HAGL trên sân khách. Ảnh: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng bị đuổi người ngay phút 35. Thaileon de Santana Santos vượt qua thủ môn Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Anh Tuấn phạm lỗi khi khung thành trống trơn rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Thaileon ghi bàn đầu tiên trong màu áo Cần Thơ ở phút 45.

Pha đỡ ngực của tân binh người Brazil sau quả tạt từ cánh trái khiến hậu vệ Hải Phòng bất ngờ. Tận dụng thoáng loay hoay của đối phương, Thaileon vuốt bóng khiến Văn Toản chỉ biết bất lực chôn chân đứng nhìn. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu và Hải Phòng trở thành đội V.League thứ hai bị loại bởi đối thủ Hạng Nhất trong loạt trận chiều tối 20/9.

Cần Thơ thắng tối thiểu Hải Phòng ở Lạch Tray. Ảnh: VPF.

Trên sân Việt Trì, không cầu thủ nào của cả Hà Tĩnh lẫn Phú Thọ có thể ghi bàn trong thời gian chính thức. Ở loạt luân lưu, Chu Văn Tấn cản phá ba cú sút và Trần Mạnh Hùng thực hiện thành công quả đá quyết định, giúp đội chủ nhà trở thành CLB Hạng Nhất thứ ba thắng đối thủ V.League tại vòng loại Cúp Quốc gia ngày 20/9.

Các đội Hạng Nhất liên tục gây bất ngờ trước những đối thủ ở hạng đấu cao hơn. Ảnh: CLB Hà Tĩnh.

Ở trận đấu muộn nhất khung 19h15 trên sân Hàng Đẫy, Đà Nẵng mở tỷ số trước Hà Nội ở phút 18. Nguyễn Minh Quang tạt từ cánh phải, Kalvin Lương khống chế bóng, xoay sở rồi dứt điểm khiến Quan Văn Chuẩn sững sờ đứng nhìn bóng bay vào lưới. 10 phút sau, Nguyễn Văn Quyết xử lý tinh tế, một chạm thoát khỏi vòng vây cả hàng thủ đối phương rồi căng ngang cho Andrew Jung đệm bóng vào lưới trống ở cự ly chỉ vài chục cm.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1 và hai đội không thể ghi bàn trong hiệp 2. Trên loạt luân lưu, Bùi Tiến Dũng đẩy được hai quả đá của Adam Taggart, cầu thủ từng chơi World Cup 2022 cho tuyển Australia, và Đỗ Hoàng Hên. Khi tới lượt Đỗ Hùng Dũng sút, Quế Ngọc Hải chỉ hướng cho Tiến Dũng bắt nhưng số 88 của Hà Nội đá vào hướng ngược lại và thành công. Ở các lượt đá còn lại, các cầu thủ hai đội đều sút vào. Tỷ số luân lưu là 4-3 nghiêng về Đà Nẵng.