Cúp Chiến thắng 2026: Tôn vinh những dấu ấn vàng của Thể thao Việt Nam

Với tâm điểm là những thành tích ấn tượng tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) cùng hàng loạt chiến tích ở các đấu trường quốc tế, danh sách đề cử năm nay quy tụ nhiều nhà vô địch, tài năng trẻ và những nhân tố có đóng góp nổi bật cho thể thao nước nhà.

Ở hạng mục Nam vận động viên của năm, Nguyễn Đình Bắc là cái tên thu hút sự chú ý với những thành tích nổi bật ở bóng đá. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

ASIAD 20 là sự kiện nổi bật nhất trong năm, nơi Đoàn Thể thao Việt Nam giành 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng. Những thành tích đáng chú ý của các môn cầu mây, karate, wushu, điền kinh, boxing, bắn súng, rowing, canoeing, cử tạ… đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về thể thao thành tích cao Việt Nam.

Trong đó, đội tuyển cầu mây nữ 4 người bảo vệ thành công huy chương Vàng ASIAD lần thứ hai liên tiếp; đội hình kata nữ của môn karate cũng tiếp tục đăng quang. Những gương mặt như: Trần Thị Ngọc Yến, Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Tâm và Tạ Ngọc Tưởng trở thành những đại diện tiêu biểu cho thành tích của Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Không chỉ riêng ASIAD, năm 2026 còn ghi dấu nhiều chiến tích đáng tự hào ở các đấu trường quốc tế. Bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế với chức vô địch ASEAN Cup của đội tuyển quốc gia và ngôi vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển U17 nam, cùng tấm vé tham dự U17 World Cup. Nguyễn Đình Bắc trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất khi giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup.

Ở những môn thể thao khác, đội tuyển bóng chuyền nam đăng quang chặng hai SEA V.League; các cơ thủ Trần Quyết Chiến – Nguyễn Trần Thanh Tự vô địch đồng đội Carom 3 băng thế giới. Đây là những thành tích góp phần khẳng định sự phát triển và sức cạnh tranh ngày càng đa dạng của Thể thao Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của thế hệ vận động viên trẻ. Những cái tên như Lò Thị Hồng (vật), Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi) và Thạch Hoàng Sang (cử tạ) đã ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật ở đấu trường châu lục và thế giới, mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai.

Danh sách đề cử Cúp Chiến thắng 2026 quy tụ những vận động viên tiêu biểu ở nhiều môn thể thao, từ các nhà vô địch quốc tế đến những nhân tố trẻ đang vươn lên mạnh mẽ.

Ở hạng mục Nam vận động viên của năm, Nguyễn Đình Bắc là cái tên thu hút sự chú ý với những thành tích nổi bật ở bóng đá, bên cạnh đó là những gương mặt như Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh).

Hạng mục Nữ vận động viên của năm ghi nhận sự góp mặt của những gương mặt giàu thành tích như Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Hồng Thái (canoeing) và Nguyễn Thùy Trang (bắn súng). Đây là những đại diện tiêu biểu cho thành công của thể thao nữ Việt Nam ở các đấu trường châu lục và thế giới.

Tại hạng mục vận động viên trẻ của năm, những thành tích của Lò Thị Hồng (vật), Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi) và Thạch Hoàng Sang (cử tạ) cho thấy tiềm năng của lớp vận động viên kế cận.

Các hạng mục tập thể cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật, trong đó có đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng chuyền nam, đội tuyển cầu mây nữ, đội hình kata nữ karate và bộ đôi cơ thủ Trần Quyết Chiến – Nguyễn Trần Thanh Tự.

Cúp Chiến thắng 2026 đồng thời tiếp tục tôn vinh những đóng góp của các huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài và vận động viên thể thao người khuyết tật. Trong đó, những cái tên như Huấn luyện viên Trần Thị Vui (cầu mây), Phan Quốc Vinh (wushu tán thủ), Kim Sang Sik (bóng đá), Federico Rampazzo (bóng chuyền), cùng các vận động viên Lê Văn Công (cử tạ), Lê Tiến Đạt (bơi), Đỗ Thanh Hải (bơi)... là những đại diện tiêu biểu trong các hạng mục tương ứng.

Cúp Chiến thắng là giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia, được ví như “Oscar của Thể thao Việt Nam”, do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Thể thao Số Việt (Vietcontent) phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức.

Qua 9 mùa giải, Cúp Chiến thắng đã tôn vinh hơn 100 gương mặt tiêu biểu, đồng hành cùng hành trình phát triển và những cột mốc đáng nhớ của thể thao Việt Nam. Nhiều vận động viên đã trưởng thành cùng giải thưởng, tiêu biểu như kình ngư Nguyễn Huy Hoàng với 5 lần được vinh danh ở 4 hạng mục khác nhau, lực sĩ Lê Văn Công với 5 lần bước lên bục nhận giải hay kỳ thủ Lê Thị Cẩm Hiền, từ cô bé 8 tuổi được vinh danh tại mùa giải đầu tiên đến một kiện tướng quốc tế hiện tại.

Bước vào mùa giải thứ 10, Cúp Chiến thắng tiếp tục duy trì 11 hạng mục, bảo đảm ghi nhận toàn diện những cá nhân, tập thể và dấu ấn nổi bật của thể thao Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 750 triệu đồng, trong đó ba hạng mục Nam vận động viên của năm, Nữ vận động viên của năm và Đội tuyển của năm có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng cho mỗi hạng mục.

Danh sách đề cử sẽ tiếp tục được mở để Ban tổ chức và Hội đồng Bình chọn xem xét, bổ sung những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật. Việc bình chọn được thực hiện với sự tham gia của khán giả, người hâm mộ và Hội đồng Bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia, nhà báo thể thao uy tín, theo quy trình chặt chẽ.

Đối với hạng mục vận động viên được yêu thích nhất, kết quả hoàn toàn do khán giả và người hâm mộ quyết định, dự kiến công bố sớm nhất ngày 01/01/2027.

Hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm được Hội đồng Bình chọn tuyển chọn từ những tác phẩm được sáng tác trong năm 2026. Riêng giải thưởng Thành tựu trọn đời do Hội đồng Bình chọn xem xét, quyết định theo điều lệ, với sự tư vấn của Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Đánh giá về giải thưởng, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam cho rằng: Cúp Chiến thắng đã trở thành sự kiện quan trọng thường niên, là nguồn động lực và đích đến danh giá đối với các huấn luyện viên, vận động viên. Gala trao giải mỗi dịp cuối năm cũng là ngày hội tôn vinh được giới chuyên môn và người hâm mộ thể thao cả nước chờ đón.

Cũng tại lễ công bố, Ban tổ chức trao phần thưởng đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm (Quảng Ngãi), ghi nhận nghị lực vượt khó và tinh thần thi đấu kiên cường. Tại ASIAD 20, dù gặp chấn thương nghiêm trọng ở bán kết, Tâm vẫn quyết tâm thi đấu trận chung kết và giành huy chương Bạc. Phần thưởng được trích từ giải thưởng hạng mục Hình ảnh ấn tượng của năm Cúp Chiến thắng 2025, với 50% dành cho tác giả và 50% trao tặng trường hợp vượt khó xuất sắc.

Đêm Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 01/2027, được truyền hình trực tiếp trên hệ thống của VTVcab (kênh ON Sports) và các nền tảng số/ứng dụng trực tuyến như VTVprime, fanpage Cúp Chiến Thắng, và kênh YouTube chính thức của Webthethao/VTVcab.

Người hâm mộ có thể truy cập vào cổng bình chọn https://binhchon.cupchienthang.vn/ hoặc https://cupchienthang.vn/, để bầu chọn cho hạng mục vận động viên yêu thích nhất. Cổng bình chọn sẽ mở từ 0 giờ ngày 6/11 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/12/2026.