Tối 19/11, CLB Công an Hà Nội có cuộc tiếp đón Johor Darul Ta'zim trên sân Hàng Đẫy tại lượt trận thứ hai bảng B Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027. Trước màn so tài này, cả hai đội cùng có 3 điểm và đều hướng đến mục tiêu chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) có khởi đầu ấn tượng trước Johor Darul Ta'zim (Ảnh: V.A).

Với ưu thế sân nhà, Công an Hà Nội chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 3, Brayan Perea thực hiện pha phối hợp một chạm với Alan ở khu vực trung lộ trước khi xâm nhập vòng cấm rồi vượt qua thủ môn Johor Darul Ta'zim, khiến hậu vệ đội khách phản lưới nhà.

Có lợi thế dẫn bàn từ sớm, Công an Hà Nội thi đấu tự tin và liên tục tổ chức những pha lên bóng nhằm gia tăng cách biệt. Trong khi đó, Johor Darul Ta'zim buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 16, Alan thực hiện pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung cú sút chân trái đầy uy lực. Bóng chạm người Perea đổi hướng, khiến thủ môn đội khách không kịp phản ứng. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Johor Darul Ta'zim.

Sức ép tiếp tục được Công an Hà Nội duy trì bằng những tình huống phối hợp ở hai hành lang cánh. Đội bóng của HLV Mano Polking cho thấy khả năng tạo cơ hội khá tốt nhưng chưa thể tận dụng để nhân đôi cách biệt.

Phút 29, Brayan Perea khống chế bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút chân phải hướng về góc gần. Thủ môn Zubiaurre đã đổ người nhưng không thể chạm bóng. Tuy nhiên, một lần nữa cột dọc lại cứu thua cho đại diện Malaysia.

Sau những tình huống liên tiếp bị uy hiếp, Johor Darul Ta'zim dần lấy lại thế trận và tổ chức các pha tấn công về phía khung thành Nguyễn Filip. Phút 36, Medina thực hiện đường căng ngang từ cánh trái vào vòng cấm Công an Hà Nội. Lê Phạm Thành Long phòng ngự không dứt khoát, tạo điều kiện cho Jairo tung cú sút đưa bóng đi vọt xà ngang.

Bước sang hiệp hai, Johor Darul Ta'zim đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 50, Arribas nhận bóng ở khu vực sát mép vòng cấm trước khi thực hiện cú cứa lòng chân phải đầy kỹ thuật, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn gỡ giúp đại diện Malaysia thi đấu hưng phấn hơn. Trong khi đó, Công an Hà Nội gặp khó khăn trước những pha lên bóng tốc độ của đối phương và không còn duy trì được sức ép như trong hiệp một.

Johor Darul Ta'zim (áo trắng) ngược dòng đánh bại CLB Công an Hà Nội (Ảnh: V.A).

Phút 60, Johor Darul Ta'zim tổ chức pha phản công nhanh. Jairo chuyền bóng cho Marcos Guilherme trước khi cầu thủ này thực hiện cú dứt điểm đưa bóng vào góc xa đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, nâng tỷ số lên 2-1.

Hai bàn thua liên tiếp khiến Công an Hà Nội rơi vào thế bất lợi. Đoàn quân của HLV Mano Polking buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đồng thời để lộ những khoảng trống phía sau và tạo điều kiện cho đối thủ phản công.

Phút 83, Damian Sabater thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Alan thoát xuống đối mặt với thủ môn đội khách. Tiền đạo người Brazil tung cú sút chân phải rất căng nhưng bóng dội cột dọc bật ra.

Không tận dụng được cơ hội, đội chủ nhà tiếp tục phải trả giá. Phút 86, Jairo đi bóng vượt qua hai hậu vệ Công an Hà Nội trước khi chuyền cho Arribas. Trong tư thế đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip, cầu thủ đội khách dứt điểm bằng chân trái, nâng tỷ số lên 3-1.

Những phút cuối trận, Công an Hà Nội tiếp tục dồn lên tấn công. Phút 90, Quang Hải đưa bóng vào lưới Johor Darul Ta'zim sau đường chuyền của Lê Văn Đô. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Trong khoảng thời gian bù giờ còn lại, đội chủ nhà không thể tạo thêm khác biệt. Chung cuộc, Công an Hà Nội nhận thất bại 1-3 trước Johor Darul Ta'zim tại lượt trận thứ hai bảng B Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027.