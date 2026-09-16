Cúp C2 châu Á: Thể Công Viettel giành lại 1 điểm nghẹt thở trước đại diện Australia

Tối 16/9, Thể Công Viettel bước vào cuộc tiếp đón Melbourne Victory tại lượt trận mở màn bảng E cúp C2 châu Á 2026/27. Dù phải đối đầu đại diện giàu kinh nghiệm đến từ bóng đá Australia, đội bóng áo lính vẫn thi đấu chủ động và giữ lại kết quả hòa 1-1 sau 90 phút tranh tài.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Viettel thể hiện sự tự tin khi dâng cao đội hình áp đặt thế trận. Phút 10, Damian Vũ Thanh An đe dọa khung thành đối phương bằng tình huống bật cao đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đi nhẹ. Đến phút 15, Rimario bứt tốc xâm nhập khu vực 16m50 rồi va chạm với Inserra. Tiền đạo của Viettel ngã xuống sân, song vị vua áo đen không cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền.

Dù Viettel duy trì sức ép tích cực, Melbourne Victory vẫn chứng minh sự nguy hiểm trong các đợt phản công. Phút 32, Nduka xộc thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm góc hẹp đưa bóng đi chệch khung thành. Chỉ 6 phút sau, chính chân sút này tiếp tục khiến hàng thủ Viettel thoát thua khi bật cao đánh đầu dội trúng cột dọc. Hiệp một khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, thế bế tắc tưởng như được khai thông cho Viettel ở phút 48 khi Lucas Ribamar đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài xác định ngoại binh của đội chủ nhà đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm nên bàn thắng không được công nhận.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Viettel bất ngờ dính đòn hồi mã tấu ở phút 59. Clarismario tận dụng ưu thế tốc độ cùng thể lực vượt qua Paulinho trước khi dứt điểm chuẩn xác, đánh bại thủ môn Viettel để mở tỷ số cho đội khách.

Không hề nao núng, đội bóng áo lính chỉ mất 4 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 63, tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát từ hàng phòng ngự Melbourne Victory, Lucas Ribamar bật cao đánh đầu tung lưới đại diện Australia, gỡ hòa 1-1.

Trong khoảng thời gian còn lại, Viettel tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 76, Paulinho thực hiện cú sút phạt từ cự ly rất xa buộc thủ thành Melbourne Victory phải trổ tài cứu thua vất vả. Dù miệt mài tấn công đến những phút cuối cùng, đội chủ nhà vẫn không thể tìm thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1 trong ngày ra quân tại bảng E.

Tường thuật bóng đá Thể Công Viettel vs Melbourne Victory 19h15 ngày 16/9/2026

90'+5

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. 2 đội hòa nhau 1-1.

90'+2

Thể Công - Viettel có thêm 2 pha dứt điểm nhưng bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến.

90'

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

88'

Các cầu thủ Melbourne Victory đẩy cao đội hình nhằm nhanh chóng ghi thêm bàn thắng.

87'

Brandao dứt điểm sau pha làm tường của Ribamar nhưng bóng đi chệch khung thành.

84'

Trận đấu đang tiến dần tới những phút cuối, tỷ số vẫn là 1-1. Sức tấn công của Melbourne Victory cũng giảm bớt khi một số trụ cột xuống sức và phải rời sân.

80'

Thể Công - Viettel tung tới 11 cú dứt điểm trong hiệp 2, vượt trội so với 6 cú sút của đội khách, trận đấu trở nên cởi mở hơn hẳn ở hiệp này.

76'

Paulinho sút phạt trực tiếp từ xa, bóng đi căng như kẻ chỉ khiến thủ môn đội khách không bắt dính, Thể Công - Viettel sau đó được hưởng quả phạt góc.

72'

Hàng thủ Thể Công - Viettel đang phải chống đỡ vất vả trước những đợt lên bóng liên tiếp của Melbourne Victory.

68'

Hai đội chủ động chơi chậm, chắc, chờ đợi một cơ hội để tấn công chớp nhoáng ghi bàn.

61'

VÀOOOOOO! Lucas Ribamar ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Thể Công Viettel.

57'

VÀO! Lưới của Thể Công - Viettel đã rung lên. Santos tăng tốc vượt qua hậu vệ Thể Công - Viettel, dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Văn Việt. 1-0 cho Melbourne Victory FC.

55'

Clarismario Santos đi bóng rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng Văn Việt xuất sắc cứu thua cho Thể Công - Viettel.

52'

Quá đáng tiếc! Tuấn Tài tạt bóng cho Trung Hiếu, cựu cầu thủ Hải Phòng FC băng vào dứt điểm nhưng chạm bóng không tốt khiến bóng bay vọt xà ngang.

48'

Không vào! Văn Việt xuất sắc cản phá cú sút xa của Melbourne Victory, những phút đầu hiệp hai diễn ra sôi động, hấp dẫn.

47'

Ngay sau tiếng còi mở màn, Thể Công - Viettel dâng cao và Ribamar đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài hủy bàn vì lỗi chạm tay trong vòng cấm trước đó.

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

45'+2

Trọng tài thổi còi hết hiệp 1. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

45'

Hiệp 1 chỉ có 1 phút bù giờ.

42'

Rimario có cơ hội ngoài vòng cấm Melbourne Victory, tung cú sút căng nhưng bóng đi thẳng vào tay thủ môn đội khách.

38'

Melbourne Victory tổ chức tấn công sắc bén, Jordi Valadon thoát xuống cánh phải chuyền vào cho Charles Nduka đánh đầu cận thành. Văn Việt và hàng thủ Thể Công - Viettel đành bất lực nhìn bóng đi, may mắn cột dọc đã cứu thua trong gang tấc.

34'

Đội khách liên tiếp tạo ra cơ hội, khiến hàng thủ Thể Công - Viettel phải vất vả ngăn cản.

32'

Lương Chí Khải xoạc bóng chính xác, cắt đường chuyền của cầu thủ Melbourne Victory sau khi đội khách vừa tạo sức ép lớn trước khung thành Thể Công - Viettel.

26'

Từ quả phạt góc cánh trái, cầu thủ Melbourne Victory đá thẳng vào góc xa nhưng thủ môn Văn Việt cảnh giác đẩy bóng giải nguy cho Thể Công - Viettel.

24'

Ribamar xử lý khéo léo, vượt qua hậu vệ Melbourne Victory xâm nhập vòng cấm nhưng không thể tung ra cú dứt điểm.

20'

Thể Công - Viettel tiếp tục gây sóng gió trước khung thành đối thủ, André Luiz dứt điểm căng nhưng bóng đi thiếu chính xác.

18'

Các cầu thủ Thể Công Viettel vừa có pha phối hợp tốt, tuy nhiên bóng đã đi vọt xà ngang.

16'

Thể Công - Viettel và Melbourne Victory vẫn đang trong thế trận giằng co. Việt Hưng dứt điểm từ tuyến 2 nhưng bị hậu vệ đối phương chặn lại.

14'

Hơn 10 phút trôi qua, hai đội vẫn nhập cuộc thận trọng, chưa tạo ra cơ hội nào và cũng chưa có cú sút nào được thực hiện.

11'

THẺ VÀNG! Joshua Inserra (Melbourne Victory) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi ngăn cản đợt tấn công của Thể Công - Viettel.

9'

Melbourne Victory tổ chức tấn công. Phạm Trung Hiếu phạm lỗi với cầu thủ Rodrigues của đội đối phương.

6'

Những phút đầu, chủ nhà Thể Công - Viettel nhập cuộc chủ động, dâng cao đội hình gây sức ép lên khung thành đối phương.

1'

Melbourne Victory giao bóng trước.

19h15

Trận đấu bắt đầu !!!

Đại diện V-League bước vào sân chơi châu lục với tư cách á quân quốc nội. Sau 2 vòng mở màn tại giải VĐQG, đội bóng áo lính sở hữu 1 trận thắng (2-0 trước Trường Tươi Đồng Nai) và 1 thất bại sát nút 0-1 trước ĐKVĐ CAHN FC bởi bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng. Thể Công Viettel nắm trong tay bộ khung nội binh chất lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, phối hợp cùng các nhân tố Việt kiều và ngoại binh dày dạn kinh nghiệm.

Ở chiều ngược lại, Melbourne Victory hành quân đến Hà Nội với phong độ hưng phấn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngày 09/09 vừa qua, đại diện Australia vừa quật ngã Sydney FC 2-0 ngay trên sân khách tại Bán kết Cúp Quốc gia Úc (Australia Cup). Đội khách mang đến lối chơi đặc trưng của bóng đá xứ chuột túi: bùng nổ tốc độ ở hai hành lang cánh, thể hình vượt trội, đặc biệt lợi hại trong các pha tranh chấp tay đôi và không chiến. Dù vậy, việc phải thi đấu dưới thời tiết nóng ẩm của Hà Nội giữa tháng 9 sẽ là bài toán thể lực không nhỏ với Melbourne Victory.

Trước sức ép từ đối thủ, Thể Công Viettel nhiều khả năng sẽ chủ động lùi sâu đội hình, dựng lá chắn phòng ngự kiên cố để bảo toàn mành lưới trước khi chờ đợi cơ hội trừng phạt sai lầm từ những pha phản công chớp nhoáng.

Lịch sử đối đầu của 2 đội

Thể Công Viettel và Melbourne Victory chưa từng gặp nhau trong quá khứ. Trận đấu tối nay trên sân Hàng Đẫy mới là lần đầu tiên hai câu lạc bộ chạm trán ở một giải đấu chính thức.

Dự đoán kết quả: Thể Công 1-2 Melbourne Victory