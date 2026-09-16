Cúp C2 châu Á: Thể Công Viettel chia điểm với Melbourne Victory

Tối 16/9, Thể Công Viettel tiếp đón Melbourne Victory trên sân Hàng Đẫy tại lượt trận đầu tiên bảng E Cúp C2 châu Á 2026-2027.

Với mục tiêu 3 điểm để tạo ra lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, đại diện V-League chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thể Công Viettel hòa kịch tính Melbourne Victory (D.N).

Bên phần sân đối diện, Melbourne Victory cũng cho thấy sự chắc chắn khi duy trì cự ly đội hình tốt và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm khiến các chân sút của đội chủ nhà gặp khó.

Phút 18, Thể Công Viettel tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên kể từ đầu trận. Rimario làm tường để Andre Luiz băng lên dứt điểm từ tuyến hai, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành đội khách.

Sau khoảng 20 phút đầu chơi khá chủ động, đội bóng của HLV Velizar Popov có dấu hiệu hơi chùng xuống và tạo điều kiện cho Melbourne Victory vùng lên đáp trả.

Phút 27, Nduka đi bóng vượt qua Paulinho rồi xâm nhập vòng cấm. Trong thế đối mặt thủ môn Văn Việt, cầu thủ Melbourne Victory dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Càng chơi, đội khách càng cho thấy sự nhuần nhuyễn trong các tình huống phối hợp và liên tục tạo ra áp lực trước khung thành Thể Công Viettel.

Phút 38, tận dụng sự lơ là của hàng thủ Thể Công Viettel, Nduka âm thầm thoát xuống rồi thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Văn Việt. Tuy nhiên, may mắn cho đội chủ nhà khi bóng tìm đến cột dọc rồi bật ra ngoài.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, đội bóng áo lính có lời đáp trả bằng cú sút đầy uy lực của Rimario nhưng không thành công.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi cả hai đội đều chủ động tấn công để tìm bàn mở tỷ số.

Thể Công Viettel ra quân thành công tại Cúp C2 châu Á 2026-2027 (Ảnh: D.N).

Phút 46, trong tình huống lộn xộn trước khung thành Melbourne Victory, Ribamar nhanh chân sút tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định tiền đạo đội chủ nhà đã để bóng chạm tay trước đó.

Không mất tinh thần sau khi bị tước bàn thắng, các cầu thủ Thể Công Viettel tiếp tục tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 50, Phan Tuấn Tài thực hiện quả tạt khó chịu vào vòng cấm để Trung Hiếu băng vào dứt điểm nhưng không thành công.

Chiều ngược lại, đội bóng Australia cũng có những cơ hội rất tốt để ghi bàn mở tỷ số. Phút 55, Clarismario Santos đi bóng trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Văn Việt phải bay người cứu thua.

4 phút sau, Melbourne Victory tổ chức tấn công từ phần sân nhà. Clarismario tăng tốc vượt qua Paulinho rồi dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Văn Việt để mở tỷ số trận đấu.

Không muốn mất điểm trên sân nhà, HLV Popov yêu cầu các học trò dồn đội hình lên tấn công và nhanh chóng tìm được bàn gỡ.

Phút 61, quả đá phạt góc của Thể Công Viettel đã tạo nên tình huống hỗn loạn trong vòng cấm đối phương. Tận dụng cơ hội đó, Ribamar chọn đúng vị trí rồi bật cao đánh đầu tung lưới đội khách, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau những bàn thắng liên tiếp, trận đấu trở nên cởi mở hơn khi hai đội đều đẩy cao đội hình chơi ăn miếng trả miếng.

Nhưng trong thời gian còn lại, cả hai đội đều không ghi được thêm bàn thắng nào và chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel vs Melbourne Victory: Thể Công Viettel: Văn Việt, Trung Hiếu, Colonna, Paulinho, Lucas, Viết Tú, Damian Vũ Thanh An, Triệu Việt Hưng, Tuấn Tài, Andre Luiz, Rimario. Melbourne Victory: Duncan, Davidson, Lino, Inserra, Lockyer, D'Arrigo, Valadon, Santos, Grimaldi, Jelacic, Nduka.