Cúp C2 châu Á 2026/2027: Thể Công Viettel tiếp đón tân vương Hàn Quốc trên sân Hàng Đẫy

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Thể Công Viettel trước thử thách lớn từ nhà vô địch Hàn Quốc

Theo lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Thể Công Viettel sẽ tiếp đón FC Seoul vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 28/10/2026 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận đấu thuộc lượt thứ ba bảng E, AFC Champions League Two 2026/2027, giải đấu cấp câu lạc bộ hạng hai của bóng đá châu Á.

Cuộc đối đầu thu hút sự chú ý khi FC Seoul vừa chính thức giành chức vô địch K League 1 mùa giải 2026. Đội bóng thủ đô Hàn Quốc đăng quang sớm sau trận hòa 1-1 trước Gangwon FC ngày 24/10, đánh dấu lần thứ bảy bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Hàn Quốc và lần đầu tiên kể từ năm 2016.

Tuy nhiên, phong độ tại đấu trường châu lục của hai đội đang có sự khác biệt so với thành tích trong nước.

Sau hai lượt trận, Thể Công Viettel giành được một điểm từ trận hòa Melbourne Victory 1-1 trên sân nhà và thất bại 0-1 trước Persib Bandung tại Indonesia. Trong khi đó, FC Seoul chưa có điểm sau hai trận thua trước Persib Bandung và Melbourne Victory.

Kết quả này khiến trận đấu tại Hàng Đẫy mang ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp của cả hai đội. Thể Công Viettel cần tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện vị trí, còn FC Seoul đứng trước yêu cầu phải giành điểm nhằm tránh bị bỏ lại trong cuộc đua tại bảng E.

Đại diện Việt Nam quyết tâm tạo dấu ấn tại đấu trường châu lục

Tham dự AFC Champions League Two 2026/2027 với tư cách đội á quân V-League 2025/2026, Thể Công Viettel nằm ở bảng E cùng FC Seoul (Hàn Quốc), Melbourne Victory (Australia) và Persib Bandung (Indonesia).

Đây là bảng đấu quy tụ những câu lạc bộ có kinh nghiệm và tiềm lực đến từ các nền bóng đá khác nhau trong khu vực.

Đối với Thể Công Viettel, trận gặp FC Seoul không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng mà còn là cơ hội kiểm chứng năng lực cạnh tranh trước một đối thủ vừa giành chức vô địch quốc gia.

Dù đội khách chưa đạt kết quả tốt tại AFC Champions League Two, thành tích đăng quang K League 1 cho thấy FC Seoul sở hữu năng lực đáng kể. Vì vậy, đại diện Việt Nam cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót trong phòng ngự và nâng cao hiệu quả ở những tình huống tổ chức tấn công.

Lợi thế được thi đấu tại Hàng Đẫy cùng sự cổ vũ của khán giả nhà là yếu tố có thể tiếp thêm động lực cho Thể Công Viettel trong cuộc đối đầu được dự báo nhiều khó khăn.

Lịch thi đấu lượt trận thứ ba Cúp C2 châu Á 2026/2027

Thời gian theo giờ Việt Nam (GMT+7).

Lịch thi đấu còn lại của Thể Công Viettel tại bảng E

Cuộc đua giành vé đi tiếp hứa hẹn quyết liệt

Bên cạnh trận Thể Công Viettel gặp FC Seoul, lượt đấu thứ ba còn chứng kiến cuộc đối đầu giữa Persib Bandung và Melbourne Victory, hai đối thủ trực tiếp của đại diện Việt Nam tại bảng E.

Persib Bandung đang chiếm ưu thế sau hai chiến thắng liên tiếp, trong khi Melbourne Victory có bốn điểm. Kết quả các trận đấu sắp tới sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cục diện bảng đấu khi vòng bảng bước sang giai đoạn giữa.

Ở những bảng đấu khác thuộc khu vực phía Đông, các câu lạc bộ đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Campuchia cũng tiếp tục tranh tài, tạo nên một lượt đấu có nhiều cuộc cạnh tranh đáng chú ý.

Với bóng đá Việt Nam, sự hiện diện của Thể Công Viettel tại AFC Champions League Two mang ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì cơ hội thi đấu quốc tế và tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Trận Thể Công Viettel - FC Seoul diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 28/10 trên sân Hàng Đẫy, được kỳ vọng là cuộc đối đầu hấp dẫn khi đại diện V-League tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng, còn tân vương Hàn Quốc quyết tâm giành những điểm số đầu tiên ở đấu trường châu Á.