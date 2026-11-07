Cúp C1 châu Á 2026-2027: CLB nữ TP.HCM bị loại sau trận thua Hwacheon KSPO

Chiều 7/11, CLB nữ TP.HCM có màn so tài với Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) tại lượt trận thứ ba bảng B Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027. Trước trận đấu này, đại diện Việt Nam chưa giành được điểm nào sau hai thất bại liên tiếp trước East Bengal và April 25 SC. Vì vậy, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng vào tứ kết.

CLB nữ TP.HCM dừng chân tại Cúp C1 châu Á 2026-2027 (Ảnh: AFC).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB nữ TP.HCM chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, Hwacheon KSPO nhập cuộc khá thận trọng và dần chiếm ưu thế về khả năng kiểm soát bóng.

Phút 21, Lee Su-bin thực hiện đường căng ngang từ cánh phải để Kitakata đệm bóng tung lưới thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ chuyền bóng đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận. Chỉ 6 phút sau, đội bóng Hàn Quốc tiếp tục tạo ra sóng gió trước khung thành CLB nữ TP.HCM. Từ tình huống tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào trong để Choi Jeong-min dứt điểm nhưng thủ môn Kim Thanh đã kịp thời dùng chân cứu thua.

Dù phải đối mặt với sức ép từ đối thủ, CLB nữ TP.HCM vẫn nỗ lực tổ chức những tình huống phản công và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút 32, K'Thủa băng lên rồi tung cú sút quyết đoán nhưng không thể đánh bại thủ môn Hong Yu-jin. Không lâu sau, Huỳnh Như gây sức ép khiến hậu vệ Hwacheon KSPO chuyền bóng lỗi. K'Thủa tận dụng cơ hội để dứt điểm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn đội bạn.

Có cơ hội nhưng không tận dụng được, CLB nữ TP.HCM đã phải trả giá. Phút 45+3, Hwacheon KSPO tổ chức phản công, tạo điều kiện để Lee Su-bin băng xuống vượt qua Hồng Nhung rồi dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng ở những phút bù giờ giúp đội bóng Hàn Quốc bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước, trong khi CLB nữ TP.HCM phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mục tiêu giành chiến thắng ngày càng trở nên xa vời.

Bước sang hiệp hai, CLB nữ TP.HCM tiếp tục nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 50, K'Thủa có cơ hội trong vòng cấm đối phương nhưng pha xử lý cuối cùng không tốt, tạo điều kiện để thủ môn Hong Yu-jin băng ra ôm gọn bóng.

Hwacheon KSPO có trận đấu ấn tượng trước CLB nữ TP.HCM (Ảnh: AFC).

Không tận dụng được cơ hội, đại diện Việt Nam nhanh chóng phải nhận thêm bàn thua. Phút 54, Hwacheon KSPO tổ chức tấn công bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm để Lee Su-bin dứt điểm tung lưới thủ môn Kim Thanh, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ hai phút sau, đội bóng Hàn Quốc có bàn thắng thứ ba khi Tanaka đánh đầu tung lưới Kim Thanh sau đường tạt bóng của Wi Jae-eun.

Hai bàn thua liên tiếp khiến CLB nữ TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức lại thế trận. Trong khi đó, Hwacheon KSPO thi đấu chủ động hơn và không còn phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Ở phần sân đối diện, CLB nữ TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công với tinh thần không còn gì để mất. Phút 88, Thu Thảo thực hiện pha tạt bóng từ cánh trái vào vòng cấm để Quỳnh Anh băng lên dứt điểm tung lưới Hwacheon KSPO, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Dù vậy, khoảng thời gian còn lại không đủ để đại diện Việt Nam tạo nên bất ngờ. Chung cuộc, CLB nữ TP.HCM nhận thất bại 1-3 trước Hwacheon KSPO, qua đó khép lại vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027 với 3 trận thua liên tiếp.