Nhóm này ban đầu định tấn công xe chở tiền trên đại lộ Pedro de Heredia, khu phố La Castellana. Tuy nhiên, nhân viên an ninh phát hiện dấu hiệu bất thường qua hệ thống camera và lập tức báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng bao vây hiện trường, các nghi phạm đột nhập qua lối dành cho nhân viên, khóa các cửa ra vào và khống chế những người bên trong.

Số con tin ban đầu được ước tính khoảng 25-30 người. Sau nhiều giờ thương lượng, lực lượng chức năng giải cứu được một số người, trong đó có 5 phụ nữ cao tuổi. Chưa có thông tin về thương vong hoặc người bị thương bên trong siêu thị.

Một tay súng đang khống chế các con tin. Video: X/DailyLoud

Nhóm bắt cóc yêu cầu 7 tỷ peso (gần 2 triệu USD), hai xe bọc thép và một tuyến đường an toàn để tẩu thoát đến thành phố Barranquilla, cách hiện trường khoảng 130 km.

Chính quyền Colombia đã triển khai lực lượng đặc nhiệm, hải quân, lục quân và các tay súng bắn tỉa bao vây khu vực, đồng thời bố trí lực lượng trên những tòa nhà lân cận. Hoạt động hạ cánh tại sân bay quốc tế Rafael Núñez gần đó cũng bị tạm dừng khoảng 45 phút để phục vụ chiến dịch an ninh, trước khi trở lại bình thường.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella, khi đang chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ đánh bom xe ở Villavicencio, cách Cartagena khoảng 1.100 km, nhận định vụ bắt cóc không liên quan đến khủng bố mà xuất phát từ một vụ cướp bất thành.

"Đây không phải là một nhóm khủng bố. Họ là những kẻ phạm tội bị bắt quả tang và không còn con đường nào khác ngoài việc bắt giữ một nhóm người", ông nói.

Nhà lãnh đạo Colombia bày tỏ lạc quan về khả năng giải cứu các con tin, đồng thời cảnh báo những kẻ bắt cóc: "Mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp cho các con tin, nhưng tôi không chắc điều tương tự sẽ đến với kẻ bắt cóc".

Lực lượng an ninh Colombia đang tiếp tục thương lượng và triển khai chiến dịch giải cứu những con tin còn lại.