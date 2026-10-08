Cướp tài sản từ mối quan hệ TikTok: Nhóm thanh thiếu niên đối diện án phạt nghiêm khắc

Từ cuộc hẹn qua TikTok đến vụ cướp lúc rạng sáng

Khoảng 9h ngày 2-10-2026, Công an phường Nghĩa Đô tiếp nhận trình báo của chị L.T.N.M (sinh năm 2008, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng hành hung, cướp tài sản.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 5h cùng ngày, chị M. được nhóm 5 người gồm 4 nữ, 1 nam quen biết qua mạng xã hội TikTok đưa đến khu vực đường ven trong Khu đô thị Nghĩa Đô. Tại đây, nhóm đối tượng bất ngờ dùng tay, chân đánh đập chị M., sau đó chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Đô đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan.

Ảnh minh hoạ: TVPL

Đến ngày 4-10-2026, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ việc, gồm 4 nữ và 1 nam, sinh từ năm 2008 đến 2010, cùng trú tại Hà Nội. Đáng chú ý, các đối tượng đều còn rất trẻ, trong đó có những trường hợp chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Vụ việc không chỉ cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn từ các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội mà còn đặt ra vấn đề đáng lo ngại về hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Chưa đủ 18 tuổi, cướp tài sản vẫn có thể đối diện án tù nghiêm khắc

Dưới góc độ pháp lý, hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự, ngay cả khi người thực hiện hành vi chưa đủ 18 tuổi.

Phân tích về vấn đề này, luật sư Kiều Thị Thúy, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi dùng vũ lực tấn công người khác nhằm chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu của tội "Cướp tài sản", được quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cướp tài sản".

Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là từ 3 năm đến 10 năm tù. Trường hợp có các tình tiết định khung tăng nặng, trong đó có phạm tội có tổ chức, mức hình phạt theo khoản 2 Điều 168 có thể từ 7 năm đến 15 năm tù đối với người phạm tội thành niên. Việc xác định khung hình phạt cụ thể còn phụ thuộc vào tính chất hành vi, vai trò của từng người và các tình tiết được cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ.

Tuy nhiên, đối với người chưa đủ 18 tuổi, việc quyết định hình phạt còn phải tuân thủ các quy định riêng của Luật Tư pháp người chưa thành niên, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Theo Điều 119 của Luật này, mức phạt tù tối đa đối với người chưa thành niên được giới hạn tùy theo độ tuổi và tội danh. Đối với tội "Cướp tài sản", nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù có thời hạn, mức phạt tù cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không quá 3/5, còn đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không quá 2/5 mức phạt tù mà điều luật của Bộ luật Hình sự quy định.

Đáng chú ý, pháp luật không mặc nhiên miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa đủ 18 tuổi. Theo Điều 12 Bộ luật Hình sự, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ trường hợp Bộ luật có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội "Cướp tài sản" nếu hành vi thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng theo quy định.

Đối chiếu với vụ việc trên, các đối tượng sinh từ năm 2008 đến 2010. Tuy nhiên, để xác định chính xác trách nhiệm hình sự của từng người, cơ quan chức năng cần căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh tại thời điểm thực hiện hành vi, tính chất, mức độ phạm tội cũng như vai trò tham gia của từng đối tượng.

Với những người chưa đủ 18 tuổi, việc xử lý còn phải tuân thủ các nguyên tắc đặc thù của pháp luật về tư pháp người chưa thành niên, bảo đảm mục tiêu giáo dục, giúp họ sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, chính sách nhân đạo này không đồng nghĩa với việc mọi hành vi phạm tội đều được miễn xử lý hình sự.