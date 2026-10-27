Cướp tài sản, một đối tượng bị bắt

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thanh Hoàng (sinh năm 1985, trú thôn Đá Trắng, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản, quy định tại điểm e khoản 2 Điều 168, Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thanh Hoàng.

Theo điều tra, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân, tối 24-10, Hoàng điều khiển xe máy chạy qua nhiều tuyến đường tìm người để chiếm đoạt tài sản. Đến khu vực đường đê thuộc thôn Đá Trắng, phát hiện 2 thiếu niên 14 tuổi đang sử dụng điện thoại, đối tượng lập tức áp sát, dùng dao xếp mang theo người uy hiếp, buộc các em giao tài sản. Lo sợ bị tấn công, 2 thiếu niên đã giao cho Hoàng chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5. Sau khi chiếm đoạt tài sản, đối tượng mang phương tiện và điện thoại về nhà cất giấu.

Tiếp nhận tin báo của người bị hại, ngày 25-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Phước Hữu nhanh chóng bắt giữ Võ Thanh Hoàng, đồng thời thu giữ tang vật vụ án.